Parashikimi i zymtë i Bugajskit: Ja çfarë do të ndodhë nëse Uashingtoni nuk ndërron kurs me Serbinë

Në analizën e tij në gazetën DITA, Janusz Bugajski shkruan për situatën në Kosovë dhe atë brenda Serbisê, ku prej javësh po vijojnë protesta masive kundër qeverisë.

“Çdo qeveri që është miqësore me Rusinë dhe sfidohet nga një opozitë popullore e përhapur, shihet, automatikisht, si viktimë e “Perëndimit kolektiv” dhe duhet të ndihmohet për t’u mbajtur në pushtet.

Shërbimet ruse dhe suportuesit e tyre lokalë, duke përfshirë grupe të ndryshme nacionaliste radikale, mund të organizojnë provokime për të destabilizuar vendin.

Kaosi i brendshëm në Serbi dhe konfliktet e armatosura në Kosovë, Bosnjë dhe Mal të Zi do të ishin zgjidhja e dytë më e preferuar për Kremlinin, në rast se regjimi në Beograd rrezikon të zëvendësohet, – shkruan Bugajski në DITA.

Analisti amerikan, shkruan se kjo situatë gjithashtu do të ndihmonte në largimin e vëmendjes nga lufta e dështuar e Moskës në Ukrainë dhe nga përshkallëzimi i trazirave të brendshme në Rusi.

Ai shton se Uashingtoni duhet të ndërrojë kurs me Beogradin:

“Për të parandaluar një spirale dhune në rajon, Uashingtoni duhet të japë një mesazh të qartë: duhet të deklarojë se ai i mbështet aspiratat e popullit serb dhe se do të mbrojë të pacënuar integritetin e fqinjëve të Serbisë. Mbështetja e fortë ndërkombëtare për zgjedhje të ndershme në Serbi mund të ndihmojë në krijimin e një qeverie properëndimore që do të ndërpriste lidhjet korruptive të Beogradit me Moskën dhe do të revokonte çdo ambicie të tij ekspansioniste në rajon.

Pa një revolucion të suksesshëm demokratik në Serbi, Ballkani do të përballet me perspektivën e përshkallëzimit, që nuk mund të depërshkallëzohet më” – shkruan Bugajski në rubrikën e tij të përmuajshme në DITA.

