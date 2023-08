Partizani zbarkon në Kazakistan për të bërë historinë

Partizani ka nisur sot udhëtimin drejt përballjes historike kundër Astanës në ‘play-of’ e Conference League, që mund t’i bëjë kampionët e Shqipërisë të marrin pjesë për herë të parë në grupet e një kompeticioni europian.

Të kuqtë kanë zgjedhur të fluturojnë me ‘charter’ shumë të kushtueshëm për të qenë dy ditë para sfidës në Kazakistan, me qëllim për t’u përshtuar me kohën atje, pasi ka një diferencë prej 4 orësh me vendin tonë. Në total flurutimi ka zgjatur 5 orë dhe të kuqtë janë nisur pasi kanë kryer stërvitjen e mëngjesit në Tiranë.Për ndeshjen e parë, që luhet të enjten në orën 16:00 me atë shqiptare, Partizani duhet t’ia dalë pa sulmuesin Mba, i dëmtuar që në sfidën e parë me Atletic Escaldes. Gjithsesi të kuqtë nuk duhet të llogarisin as Atanaskovskin e pezulluar për shkak kartonësh, por edhe Da Silvan për çështje disiplinore. Gjithashtu edhe rikuperimi i Sembene-s mbetet i vështirë.