Pas 4 ditësh vonesë, MAS shpall çelësin e përgjigjeve të sakta për provimin e gjuhës së huaj

Ndonëse kanë kaluar disa ditë nga dhënia e provimit të parë të Maturës Shtetërorë 2023, vetëm sot Qendra e Shërbimeve të Arsimit ka publikuar çelësin e përgjigjeve të sakta për provimin e gjuhës së huaj.

Me publikimin e çelësit të përgjigjeve të sakta, çdo maturant do të mund të orientohen në lidhje me pikët që do të sigurojë nga provimi i gjuhës së huaj me përgjigjet e plotësuara prej tyre. Çelësin me përgjigjet e duhura për secilin nga variantet e testeve të gjuhës së huaj e gjeni në vijim.

Aktualisht po vijon procesi i korrigjimit të testeve të kësaj lënde. Lidhur me vlerësimin e pyetjeve me alternativa bëhet e ditur se kur për një pyetje keni mbushur dy rrathë, përgjigja juaj do të konsiderohet e pavlefshme dhe do të vlerësohet me 0 pikë. Ndërsa në rastet kur për një pyetje nuk keni mbushur asnjë rreth, ajo pyetje do të vlerësohet sërish me 0 pikë. Ndërsa për pyetjet me shtjellim, vlerësimi do të jetë me pikë sipas saktësisë së përgjigjes së dhënë.

Për herë të parë gjatë këtij viti, maturantët që nuk janë të kënaqur me korrigjimin e provimeve të maturës, nuk do të mjaftohen vetëm me marrjen e kopjes së testit të vlerësuar, por do të mund të kërkojnë edhe rishikimin e notës.

Në rregulloren e provimeve të 2023 është përfshirë edhe risia e rivlerësimit të testeve, si për lëndët e detyruara, ashtu edhe për provimin me zgjedhje. Ministria e Arsimit dhe Sportit ka bërë me dije procedurat se si do të veprohet për të kërkuar rivlerësimin e testit për çdo rast kontestimi të notës.

Autoritetet e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit sqarojnë se për secilin provim të maturës së këtij viti, vlerësimi maksimal do të jetë me 60 pikë, ndërkohë që për të qenë kalues, maturanti duhet të grumbullojë detyrimisht 25 për qind të totalit të këtyre pikëve.

Kandidatët që nuk sigurojnë këtë nivel të kërkuar pikësh, do të mund t’i japin serish provimet në sezonin e dytë që do të zhvillohet në vjeshtë.

ANGLISHT

Skeme Vleresimi_Anglisht B1_Varianti A

Skeme Vleresimi_Anglisht B1_Varianti B

Skeme Vleresimi_Anglisht B2_Varianti A

Skeme Vleresimi_Anglisht B2_Varianti B

Skeme Vleresimi_Anglisht_Nxenesit me AK

FRËNGJISHT

Skeme Vleresimi_Frengjisht B1

Skeme Vleresimi_Frengjisht B2_Varianti A

Skeme Vleresimi_Frengjisht B2_Varianti B

Skeme Vleresimi_Frengjisht_Nxenesit me AK

ITALISHT

Skeme Vleresimi_Italisht B1

Skeme Vleresimi_Italisht B2

Skeme Vleresimi_Italisht_Nxenesit me AK

GJERMANISHT

Skeme Vleresimi_Gjermanisht B1

SPANJISHT

Skeme Vleresimi_Spanjisht B1

TURQISHT

Skeme Vleresimi_Turqisht B1

p.k\dita