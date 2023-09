Pas videoskandalit të Gjicit, sot zgjedhjet në Kukës, votojnë rreth 46 mijë qytetarë

Sot qytetarët e Kukësit do t’i drejtohen sërish qendrave të votimit për të zgjedhur kryebashkiakun e ri, pas videoskandalit seksual me Safet Gjicin, i cili u filmua duke kryer marrëdhënie intime në zyrë me Alma Kaçin.

Procesi do zhvillohet në 74 Qendra Votimi, një prej të cilave në institucionin e paraburgimit në Kukës.

45 mijë e 946 qytetarë kanë të drejtë vote, ndërsa do të ketë vetëm identifikim elektronik.

Në garë janë Albert Halilaj i PS dhe Emri Vata i koalicionit ‘Bashkë Fitojmë’.

Qendrat e votimit janë hapur që prej orës 07:00, ndërsa do të qëndrojnë të hapura deri në orën 19:00.

j.l./ dita