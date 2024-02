Për Jorida Tabakun, idetë dhe moralin

Nga Viktor Malaj

Botuar në DITA

“Pikërisht pse pushteti të korrupton, kërkesat e shoqërisë për autoritet moral shtohen sa më shumë rritet rëndësia e pozitës politike” – Xhon Adams, Ish-President i SHBA.

Ndër figurat politike të opozitës shqiptare, zonja Jorida Tabaku bën pjesë tek një numër i vogël individësh me dinjitet dhe që, përgjithësisht, janë përpjekur të ruajnë integritetin e tyre moral. U çudita pa masë para pak muajve kur i tha njërës nga ministret e kabinetit qeveritar se “Ju zonjë vini nga hiçi”. T’i thuash një individi që është diplomuar në Universitetin La Sapienza të Romës se vjen nga hiçi është guxim vetëdiskreditues. Befas kujtohesh se edhe zonja Tabaku është “rritur” në vathën berishiste, ku askush nuk shpëton pa u prekur nga virusi i tërbimit të zotëruesit të vathës. Prandaj nuk duhet çuditur nga një “lapsus” kaq i parëndësishëm.

Zonja Tabaku ka spikatur me rolin e saj në demaskimin e disa aferave të dyshimta korruptive qeveritare, e sidomos me çështjen e incineratorëve, dhe për këtë duhet përgëzuar. Në fund të fundit, “çdo kalë i kuq e ka një huq”. Ndërkaq, në atë stan besojnë se je dikushi vetëm po të marrësh pjesë në ritualin e “lutjeve” të përditshme poshtë tyrbes së imam Saliut. Pas shkërmoqjes së PD-së dhe, veçanërisht, këto kohët e fundit segmente të caktuara partiake apo mediatike filluan ta sulmojnë zonjën në fjalë pse nuk “mrizon” çdo ditë poshtë pallatit të non gratës siç bëjnë gjelat dhe pulat politikë të prekur nga sëmundja e lisë antidemokratike.

Duke iu përgjigjur njërit prej këtyre sulmeve, zonja Tabaku u shpreh se: “Jam e sigurt se rruga e PD-së për t’u bërë alternativë politike është tek ideja, tek fryma, tek besimi dhe tek parimet… Kriza e sotme (e PD-së) nuk është thjesht një krizë emri. Më së shumti, mendoj që kjo është një krizë idesh, organizimi dhe filozofie drejtimi që ka kapur partinë më të madhe në opozitë”.

Në fakt, nuk është tamam kështu ose, më saktë, kjo nuk është kryesorja dhe as më e rëndësishmja e shkaqeve dhe faktorëve pse partia kryesore opozitare është atje ku është. Partitë shqiptare dhe drejtuesit e tyre nuk kanë pasur dhe as kanë nevojë të “shpikin” parime. Parimet e sistemit politik aktual tashmë janë të njohur dhe vlerat, ndër to edhe besueshmëria e partive dhe udhëheqësve politikë përcaktohet nga fakti se sa sjelljet dhe veprimet e tyre përputhen me këto parime. Idetë janë të rëndësishme, por idealet, përkushtimi dhe morali politik e qytetar janë shumë më të rëndësishëm.

Partia demokratike nuk i ka humbur zgjedhjet dhe besimin e shumicës së shqiptarëve pse nuk njihte parimet apo se nuk kishte kurrfarë idesh. Jo! Ajo i ka humbur zgjedhjet dhe besimin qytetar në mënyrë shembullore për shkak të mungesës shembullore të moralit qeverisës, për shkak të paaftësisë dhe mosdashjes për të mësuar nga gabimet dhe fajet e mëparshme, për shkak të përkushtimit ndaj liderit në vend të përkushtimit ndaj vendit, qytetarëve dhe parimeve moralo-politike nga të cilat duhej të udhëhiqej.

Qytetarët shqiptarë do ia falnin PD-së edhe firmat piramidale, edhe kioskizimin e vendit, edhe lejimin skandaloz të ndërtimeve pa leje apo zaptimeve kriminale të pronave nga “barbarët”, edhe ngjarjen fatkeqe e kriminal të Gërdecit, edhe disa privatizime të paligjshme, por pjesa më e ftohtë dhe më e ndërgjegjshme e votuesve shqiptarë, e cila qëndron diku në mes të spektrit politiko-zgjedhor, nuk mund t’ia falin asaj falsifikimet dhe dhunimet e përsëritura të proceseve zgjedhore, marrjen e pushtetit me dhunën e gangsterëve dhe me tanke e flakëhedhës në 1998, ideimin dhe inicimin e konfliktit veri-jug në 1997, dhunimin e deputetëve të opozitës në vitet 1994 dhe 1996, rrahjen e gazetarëve, djegien e redaksive të gazetave, sulmet e armatosur ndaj komisariateve të policisë në Shkodër, Tropojë etj. dhe, sidomos, vrasjen e protestuesve të pafajshëm në 21 janar 2011, shoqëruar me përbetimin për asgjësim si banditë të kujtdo “që iu afrohet zyrave të mija”.

Këto faje, në të vërtetë krime, të qeverisjeve berishiste dhe mungesa e plotë e pendesës dhe ndjesës nga ideatori dhe autori kryesor i tyre, si dhe nga tufa pa kurrfarë identiteti dhe dinjiteti që e ka përkrahur, brohoritur dhe ndihmuar në mënyrë të vazhdueshme atë, i kanë bindur shqiptarët me sadopak përgjegjësie morale, qytetare e kombëtare se kjo çetë parapolitike që i shfaqet publikut si pseudopolitike është e pandreqshme dhe e dëmshme, madje e rrezikshme.

Pra, nuk është faktor kryesor i degradimit politik mungesa e ideve, organizimit apo filozofisë së drejtimit, siç pohon zonja Tabaku, por është mungesa alarmante e moralit të sjelljes në pushtet dhe opozitë, është mospërgjegjësia e skajshme në vendosjen e interesave momentale të pushtetmarrjes apo pushtetmbajtjes mbi interesat afatgjata të popullit, vendit, paqes dhe harmonisë shoqërore e qytetare.

Dikush, me të drejtë, mund të thotë se edhe qeverisja e sotme nuk është dinjitoze, por e korruptuar dhe e padenjë. Qeverisja e sotme ka shumë të meta dhe faje të ndëshkueshme dhe është e korruptuar, por shumica e shqiptarëve, midis dy çetave politike të korruptuara preferojnë të zgjedhin atë që shfaqet më qytetare kundrejt asaj vulgare, çetën më të moderuar kundrejt asaj ekstremiste dhe, në fund të fundit, çetën aleate të Perëndimit kundrejt çetës non grata nga Perëndimi.

Partia Demokratike e Shqipërisë nuk do të mund të bëhet alternativë qeverisëse, dhe kjo është brengosëse për cilindo që ia do të mirën vendit, për aq kohë sa shumica dërmuese e figurave dhe figurinave të saj politike do të shfaqin mungesë vetëdiskredituese parimësie e morali në sjellje dhe qëndrime ndaj bëmave të kaluara të saj dhe të autorëve kryesor të bëmave. Shqiptarët dhe miqtë perëndimor të tyre janë të bindur se ndryshimi i dëshiruar nuk do të ndodhë për aq kohë sa do vazhdojë të tregohet përkushtim, përshpirtje dhe besnikëri e verbër tribale ndaj fajtorit kryesor, Sali Berishës, që e diskreditoi Partinë Demokratike.

Të sillesh siç po sillen një skotë njerëzish do të thotë se nuk je gjë tjetër veçse një Berishë në miniaturë dhe meriton të njëjtin vlerësim, përçmim dhe fat si të atij. Një nga figurat e PD-së, z. Fitim Zekthi pohonte se, “Kësaj panorame i shtohen talljet e shëmtuara të disa deputetëve të opozitës të cilët, për disa kohë, dikë e quajnë vrasës, trafikant, njeri që ka vila të vjedhura, njeri që është përgjegjës për vrasje në shpërthimin e Gërdecit apo për vrasje në fushatën zgjedhore në Elbasan dhe, më pas, thonë se nga dashuria për vendin do të bashkohen dhe do të rregullojnë Shqipërinë. Kaq ashiqare, e pamoralshmja nuk është shfaqur ndonjëherë, dhe kaq ashiqare e pamoralshmja nuk ka ulëritur së thëni se jam e moralshme”.

Është shumë domethënës fakti që Sekretari i Shtetit i SHBA-së, z. Blinken nuk takoi në Tiranë askënd nga opozita politike shqiptare. Jo pse ai nuk do që Shqipëria të ketë opozitë dhe as pse ka rënë në dashuri me Edi Ramën, por thjesht dhe vetëm se nga kanalet e tij diplomatike, politike dhe të inteligjencës është informuar se, pothuajse të gjithë elementët kryesor opozitarë janë shpirtërisht dhe moralisht me njeriun e shpallur non grata nga qeveria amerikane. A beson ndokush se nuk e di diplomacia dhe qeveria amerikane se edhe Lulzim Basha dhe ca të tjerë gjysmë të distancuar kanë të njëjtën mendësi si ish-padroni i tyre? Një shtet serioz, aq më tepër edhe me peshën e një superfuqie botërore, është i tillë edhe sepse nuk harron. Basha e ka shprehur vetë dikur me krenari se: “I përkasin shkollës berishiste”. Më vonë, vetëm pak ditë pas shpalljes së Sali Berishës non grata, z. Basha doli dhe e shpalli publikisht si “aset të PD-së dhe Shqipërisë”. Domethënia ishte plotësisht e qartë. Njeriu i shpallur nga Perëndimi si “minues i demokracisë dhe përkrahës i korrupsionit të madh”, për Shqipërinë na qenka pasuri e çmuar. Një mendjelehtësi e tillë do të kishte vazhduar sikur SHBA të mos e vinte Bashën përpara zgjedhjes: ose shuarjen e perspektivës së vet politike ose përjashtimin e Berishës nga Grupi Parlamentar i PD-së. Duke iu dhimbsur vetja më shumë se babushi politik, ai zgjodhi të ardhmen e vet politike. Në atë kohë pakkush besoi se po i humbiste të dyja, ndërsa sot shumëkush beson se ka humbur edhe veten.

Kur PD humbi zgjedhjet e 2017, Sali Berisha pohoi se “Duket se Rama kishte këshilltarë më të mirë se Basha në fushatë…”. Me figura të tilla politike si Noka, Bardhi, Balliu etj. dhe me “këshilltarë” si njëfarë A. Lela që shkon poshtë dritares së non gratës dhe shpall se “Pak më poshtë, në selinë e Qeverisë po takohen disa të korruptuar. Disa janë shqiptarë e disa janë amerikanë, por siç e kërkon edhe tradita e të korruptuarve… nuk ka ngjyrë e shtetësi korrupsioni. Iu përket kryesisht maskarenjve… A po vjen Antoni Blinken, ashtu siç thotë, për sigurinë në Ballkan, apo vjen ndoshta për projektet e Sorosit? Ta pranojmë të dashur miq se Edi Rama është projekti më i madh i Sorosit në Tiranë. Me nismat e tij të vazhdueshme antishqiptare, ai ka qenë vazhdimisht i ndihmuar, lobuar nga Xhorxh Soros dhe i biri, Aleks Soros”, me të tillë njerëz pra PD-ja as është dhe as ka gjasa të bëhet alternativë qeverisëse.

Përpjekja e dëshpëruar për t’i mbledhur shqiptarët në 20 shkurt për të protestuar kundër Qeverisë, gjoja si në 1991, është një vetëvrasje tjetër politike, pasi protestohet për të nxjerrë nga salla e reanimacionit politik një njeri që në dhjetor 1990 u ngrit me ngut nga shiltet familjare të kupolës komuniste për të rrëmbyer stafetën e kundërkomunizmit dhe përfundoi i izoluar në shiltet e korrupsionit vetjak e familjar, i damkosur si minues i demokracisë prej Zyrave Botërore të Antikomunizmit. Shqipërisë i nevojitet shumë PD-ja, por jo PD-ja non grata, por PD-ja me autoritet moral, autoritet që nuk fitohet duke mjaullitur apo lehur poshtë tyrbes së imam Saliut.

*****

©Copyright Gazeta DITA

Ky artikull është ekskluziv i Gazetës DITA, gëzon të drejtën e autorësisë sipas Ligjit Nr. 35/2016, “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e lidhura me to”. Shkrimi mund të ripublikohet nga mediat e tjera vetëm duke cituar DITA dhe në fund të vendoset linku i burimit, në të kundërt çdo shkelës do të mbajë përgjegjësi sipas Nenit 178 të Ligjit Nr/ 35/2016