VIDEO: “Më mirë të blini këtë, se tullumbacet”, tregtonte bombola me azot dhe i reklamonte në rrjetet sociale, pranga të riut

Përdorimi i drogave të reja, kryesisht nga të rinjtë, ka shqetësuar strukturat shtetërore.

Ministri i Brendshëm, Taulant Balla thotë se krahas kanabisit, një tullumbace me oksid azoti është një substancë e re, e cila po kthehet në trend përdorimi nga të rinjtë në Shqipëri.

Ai thotë se duhet çrrënjosur kjo veprimtari kriminale dhe personat e përfshirë të ndëshkohen maksimalisht.

Ministri thekson se një person që shpërndante një substancë të tillë, është ndaluar nga policia, ndërsa thotë se do ketë bashkëpunime me prokurorinë për konsultime me ekspertët, të cilët do të bëjnë dhe klasifikimin e rreziqeve që sjell kjo substancë te rinia.

“Siç e thashë dje në Kuvendin e Shqipërisë, përveç kanabisit dhe lëndëve narkotike të tjera, tullumbacja me oksid azoti është substanca e re që po kthehet në trend për të rinjtë në Shqipëri. Sot Policia e Shtetit ka ndaluar persona të përfshirë në futjen e paligjshme të kësaj substance në Shqipëri (jo për qëllime mjekësore). Do të bashkëpunojmë me Prokurorinë për konsultimin e mjekëve ekspertë të fushës për klasifikimin e rrisqeve që sjell kjo lëndë tek shëndeti i të rinjve”, shkruan ministri Balla.

Në videon e postuar nga Balla shfaqet i riu, i cili tregtonte bombola të kontrabanduara që dyshohet se përmbajnë lëndë të rrezikshme për shëndetin (azot) dhe i reklamonte në rrjetet sociale duke bërë thirrje për t’i blerë ato, në tabakinon e tij, kapet dhe vihet në pranga 21-vjeçari.

“Më mirë të blini këtë, se tullumbacet”, dëgjohet në sfond i riu teksa reklamon produktin e tij, edhe pse i ndaluar me ligj.

“Sekuestrohen bombolat e gazit që dyshohet se përmbajnë lëndë të rrezikshme për shëndetin. Specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Financiare të DVP Tiranë, në vijim të punës për evidentimin dhe goditjen e të gjitha rasteve të paligjshmërisë, pas publikimit të një videoje në rrjete sociale, në të cilën shfaqej një shtetas që reklamonte bombola me lëndë të rrezikshme për shëndetin (azot), menjëherë kanë organizuar punën për kapjen e tij.

Falë veprimeve të shpejta hetimore është bërë identifikimi, kapja dhe arrestimi i shtetasit A. T., 21 vjeç, banues në Tiranë. 21-vjeçari tregtonte në tabakinon e tij, në rrugën “Tre Dëshmorët”, bombola të kontrabanduara që dyshohet se përmbajnë lëndë të rrezikshme për shëndetin. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan bombolat që u gjetën gjatë kontrollit në këtë tabakino. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme”, thuhet në njoftimin e Policisë.

j.l./ dita