Përfaqësuesit e BE-së i japin ‘dritën jeshile’ paketës 13 të sanksioneve ndaj Rusisë

Përfaqësuesit e përhershëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian i dhanë “dritën jeshile” paketës së 13-të të sanksioneve pak para përvjetorit të pushtimit rus të Ukrainës.

Sipas raporteve, paketa e re e sanksioneve përfshin masa kundër kompanive nga vendet e treta që konstatohet se po kontribuojnë në shmangien e sanksioneve kundër Rusisë, dhe në veçanti ndalimin e shitjes së produkteve me përdorim të dyfishtë (ushtarake dhe civile).

“E mirëpres marrëveshjen për paketën e 13-të të sanksioneve kundër Rusisë”, komentoi Presidentja e Komisionit në postimin e saj në platformën X.

“Ne duhet të vazhdojmë të degradojmë makinën e luftës së Putinit”, vuri në dukje Ursula von der Leyen, duke theksuar përfshirjen e 2,000 kompanive dhe subjekteve juridike që ajo i sheh si “presion në rritje ndaj Kremlinit”. “Ne po kufizojmë më tej aksesin e Rusisë në dronët”, shtoi presidentja e Komisionit.

“Paketa më e gjerë e sanksioneve”

“Kjo është paketa më e gjerë e sanksioneve e miratuar nga BE”, thotë Presidenca belge e Këshillit Evropian në një njoftim lidhur me këtë.

Paketa do të kalojë me miratimin me shkrim për t’u ratifikuar zyrtarisht më 24 shkurt , thuhet në të njëjtin njoftim.

Hungaria në fakt po vononte miratimin e listës, pasi donte që kompania bërthamore ruse Rosatom, e cila mbulon 50% të furnizimit me energji elektrike të vendit, të përjashtohej nga masat kufizuese . Me gjithë këtë vonesë të lehtë, megjithatë, “paketa” e re do të ratifikohet në 2 vjetorin e pushtimit rus.

Në të njëjtën listë, në të njëjtën kohë, janë edhe institutet ruse që kanë marrë përsipër “trajnimin” e fëmijëve të rrëmbyer nga Ukraina.

Shtatë vende jashtë BE-së nën mbikëqyrje të ngushtë

Në thelb, “paketa” e re e sanksioneve thekson trajtimin e anashkalimit të tyre.

Kina, Emiratet e Bashkuara Arabe, Turqia, Kirgistani, Uzbekistani, Serbia dhe Armenia monitorohen nga afër nga BE, ndërsa i dërguari i posaçëm David O’Sullivan ka vizituar të gjitha vendet, Turqinë tashmë dy herë, për të bindur qeveritë lokale të bëjnë më shumë që sanksionet të mos anashkalohen.

Vitin e kaluar, BE-ja prezantoi një mekanizëm për të kufizuar anashkalimin e sanksioneve, i cili lejon Bashkimin të kufizojë hyrjen e mallrave nga vendet dhe jo nga kompani të veçanta.

j.l./ dita