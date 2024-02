Pezullohet me një vit gjykimi i Arben Ahmetajt për shpërdorim detyre

Deputeti Arben Ahmetaj dhe avokati Henrik Ligori duke dale nga zyrat e SPAK, pasi u mor ne pyetje per 6 ore, pasi po hetohet per "shperdorim te detyres", "fshehje te te ardhurave", "korrupsion" dhe "pastrim parash". Pas seances, Ahmetaj u shpreh se eshte gati te paraqitet sa here te jete e nevojshme./r/n/r/nMP Arben Ahmetaj and lawyer Henrik Ligori leaving the offices of SPAK, after being questioned for 6 hours, as he is being investigated for "abuse of power", "concealment of income", "corruption" and "money laundering". After the session, Ahmetaj said that he is ready to appear as often as necessary.