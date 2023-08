Po vjen fortunali, Bashkia e Lezhës njofton qytetarët për motin e keq

Qarku i Lezhës do të përballet me situatë të vështirë nga moti i keq i cili pritet të nisë më datë 29 gusht rreth orës 01:00 të mëngjesit. Shërbimet e Emergjencave do të jenë në gatishmëri për të ndërhyrë në çdo rast, njofton bashkia ndërsa u bën apel banorëve të zonës të marrin çdo masë të mundshme dhe të lajmërojnë në numrin e telefonit: ‪+355 68 331 2049.