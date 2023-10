Polonia kundërshton deklaratën e përbashkët të BE-së për emigracionin në samitin e Granadës!

Kryeministri polak Mateusz Morawiecki të premten tha se Varshava kishte refuzuar një deklaratë të përbashkët për emigracionin në përfundim të samitit joformal të Bashkimit Europian në Granada.

Në vend të kësaj, deklarata e përbashkët do të trajtonte vetëm çështjen tjetër në axhendë, zgjerimin e bllokut.

“Si një politikan i përgjegjshëm, unë refuzoj të gjithë paragrafin e konkluzioneve të samitit në lidhje me emigracionin,” shkroi Morawiecki në X, i njohur më parë si Twitter.

Një zyrtar i BE-së tha se presidenti i Këshillit Europian Charles Michel do të lëshojë një deklaratë të veçantë për emigracionin.

Presidenti francez Emmanuel Macron tha më herët të premten se edhe pse Polonia dhe Hungaria kishin shprehur mosmarrëveshjen e tyre me politikën e emigracionit të BE-së, kjo nuk do të thoshte domosdoshmërisht se çdo marrëveshje përfundimtare për këtë çështje do të bllokohej.