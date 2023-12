Gati Asistenti Virtual në e-Albania, Rama: Do të jetë në dispozicion të qytetarëve në çdo orë të ditës dhe natës

Prezantohet Shërbëtori Publik i Inteligjencës Artificiale, Asistenti Virtual 1.0 i çdo qytetari në e-Albania.

Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se shërbëtori publik do të jetë në dispozicion të çdo qytetari në 24 orë të ditës për marrjen e shërbimeve në e-Albania.

Kryeministri theksoi se brenda vitit 2024 do të jetë “drejtpërdrejtë” edhe Asistenti Virtual 2.0, i cili do të shfaqet edhe me zë e me figurë dhe do ta bëjë vetë të gjithë procesin e aplikimit për llogari të qytetarit.

“Sot është një shembull kuptimplot i një epoke të re që ka përfshirë të gjithë botën në funksion të cilësisë së shërbimeve, transparencës së vendimmarrjeve, lehtësimit të jashtëzakonshëm të proceduarave.

Si kundër e kemi lajmëruar më parë në vigjilje të Vitit të Ri do të vëmë në dispozicion të të gjithëve shërbëtorin publik, një asistent që do të jetë në dispozicion të qytetarëve në çdo orë të natës për të ndihmuar qytetarët. Ne e dimë shumë mirë që shumë mund të kenë probleme, por që lidhen me hapat e ndjekura. Kjo ndodh kur aplikojmë në Kadastër apo kudo. Ambicia jonë është që ta shtrijmë dhe në platformën e bashkëqeverisjes.

Asistenti që sot hyn në marrëdhënie me qytetarët përmes ndërveprimit me shkrim po përgatit që pas një periudhë njohje me ta të hyjë në ndërveprim edhe me zë e figurë e madje të mos thjesht ndihmësi që i drejton në procesin e aplikimit, por të jetë ai që e merr shërbimin për ta”, tha ndër të tjera Rama