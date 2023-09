“Pritet të marrë komandën e KFOR-it”, Kurti takon gjeneralin turk, zbulon detaje

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka zhvilluar mbrëmjen e djeshme një darkë punë me gjeneralin turk Ozkan Uiutas.

Lajmi është bërë me dije nga vetë kreu i qeverisë së Kosovës, teksa është shprehur se pret me padurim që të punojë ngushtë me Ulutas për arritjen e qëllimeve dhe objektivave të përbashkëta.

“Të udhëhequr nga përkushtimi i përbashkët për paqen dhe sigurinë, pres me padurim të punoj ngushtë për qëllimet dhe objektivat e përbashkëta”, ka shkruar Kurti në njoftimin e tij për darkën me gjeneralin turk dhe ekipin e tij.

Gjenerali turk Ozkan Uiutas pritet të marrë komandën e KFOR-it.

j.l./ dita