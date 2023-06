Pse koni i trafikut është portokalli…?!

Dizajni portokalli me shirita të bardhë të sinjaleve të trafikut është diçka që ne e kemi përvetësuar shumë, por jo të gjithë e dinë se çfarë do të thotë. Të kuptuarit pse ato janë një ngjyrë ose një tjetër do t’ju ndihmojë të orientoheni më mirë në rrugë dhe të dini saktësisht se çfarë po ndodh në rrugë sa herë që shihni një të tillë. Sepse, pavarësisht asaj që shumë njerëz besojnë, jo të gjithë janë portokalli.

Arsyeja e parë pse u zgjodh portokallia është se: është e lehtë për t’u parë. Ngjyra portokalli nuk është zakonisht e pranishme në natyrë dhe në fakt, nëse ndaloni të mendoni për të, nuk keni parë shumë makina portokalli në jetën tuaj! Kjo ngjyrë u zgjodh për t’i bërë ato sa më të dukshme dhe në teori, një kon i miratuar i trafikut duhet të jetë i dukshëm nga 100 metra larg.

Megjithatë, jo gjithçka është dukshmëria në rrugë, konet janë krijuar për të dhënë informacione edhe mbi llojin e problemit që ka rruga. Bie fjala, përveç trafikut edhe rrugët e prishura, rrëshqitjet e dherave, punime në rrugë, moti i keq e të tjera problematika të qarkullimit rrugor.