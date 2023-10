Publikohet projektbuxheti i plotë për vitin 2024, në dispozicion 735.9 miliardë lekë

Është publikuar projektbuxheti i plotë për vitin 2024. Kështu, në dispozicion për vitin e ardhshëm do të jenë 735.9 miliardë lekë.

Ministria e Financave thotë se me këtë projektbuxhet mbështeten sektorët prioritarë si arsimi, shëndetësia, mbrojtja sociale, bujqësia, energjia si dhe infrastruktura. Në total investimet për vitin që vjen kapin shifrën e 1.2 miliardë euro.

Po ashtu në draft është specifikuar që për vitin që vjen do të jepen 77 milionë euro për bonusin e pensioneve dhe për indeksimin e pensioneve.

Ndërsa janë parashikuar 110 milionë euro që do të shkojnë për reformën e pagave që parashikon rritjen e rrogave për punonjësit e sistemit shëndetësor, arsimorë, punonjësit me grada dhe nëpunësit e administratës publike. Kjo rritje do të nisë nga 1 korriku i vitit 2024, ndërsa rritja tjetër kësaj kategorie iu bë në prill të këtij viti.

Për të vijuar me programin e rindërtimit janë parashikuar fonde në vlerën 70 milionë euro, nga 170 milionë euro që u parashikuan për rindërtimin për vitin 2023.

