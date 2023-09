“Puthja e ndaluar”, dorëhiqet Luis Rubiales, kreu i Federatës Spanjolle të Futbollit!

Në një intervistë për gazetarin britanik Piers Morgan, më vonë edhe me një deklaratë, Luis Rubiales ka bërë të ditur se po jep dorëheqjen si president i Federatës Mbretërore të Futbollit Spanjoll: “Do të jap dorëheqjen sepse nuk mund të vazhdoj me punën time”, deklaroi ai. Pas disa javësh lëvizje pas puthjes pa konsensus me Jenni Hermoso dhe gjestin e saj të shëmtuar në festën e Botërorit të fituar nga skuadra spanjolle, ai ka njoftuar dorëheqjen.

“Babai im, vajzat e mia, unë kam folur tashmë me ta, ata e dinë që nuk është pyetja ime, miqtë shumë të ngushtë dhe më thonë Luis, duhet të fokusohesh në dorëheqjen tënde dhe të vazhdosh jetën, sepse nëse do të lëndoni njerëzit që doni dhe për sportin që doni, atë që keni ndërtuar prej kohësh, kur dikush nuk mendon vetëm për veten, është më shumë një pyetje jo vetëm për mua, por që nuk prek palët e treta dhe kjo është situata tani dhe është gjëja më e zgjuar për të bërë. Unë mund ta bëj”, shpjegoi ai.

Nga ana tjetër, vetë Piers Morgan ka publikuar këtë postim në Twitter: “Luis Rubiales fluturoi për në Londër sot për një intervistë dy-orëshe me mua, në të cilën ai njoftoi dorëheqjen e tij. Është një bisedë e papërpunuar, e fuqishme dhe emocionale për atë puthje dhe ‘kapje big’, që e kanë bërë atë njeriun më famëkeq në botë”.