SPAK: Tenderi me shkelje, ish-ministri nuk konstatoi fryrjen e kostove!

Ish-ministri i Shëndetësisë, Ilir Beqaj, duhet të anulonte kontratën koncesionare të sterilizimit, pasi kompania fituese dha një ofertë më të lartë sesa vlera e përcaktuar nga autoriteti kontraktor.

Ai nuk mori asnjë masë për vënien në pune të qendrës së sterilizimit, çka do të ishte me e favorshme ekonomikisht, por kaloi direkt të procedura e dhënies me koncesion të shërbimit për sterilizimin e pajisjeve mjekësore.

Nuk parandaloi konfliktin e interesit mes biznesmenit Ilir Rrapaj dhe ish zv.ministrit Klodian Rjepaj, si dhe kreu veprime që favorizuan kompaninë fituese.

Këto janë disa nga shkeljet që dyshohet se janë kryer nga ana e ish ministrit të Shëndetësisë, Ilir Beqaj, i cili zyrtarisht po hetohet për veprën penale të “shpërdorimit të detyrës”, kryer në bashkëpunim dhe për të gjykata e posaçme caktoi masën e sigurisë “detyrim paraqitje” dhe “ndalim për të dalë jashtë vendit”.

News 24 ka mundur të sigurojë detaje nga dosja penale, ku ndër të tjera arsyetohet se Ilir Beqaj, ndonëse ishte në dijeni të qendrës modern të sterilizimit, të ngritur në QSUT, nuk mori asnjë masë për vënien e saj në funksion.