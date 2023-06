Putin me tre sozi?! Inteligjenca ukrainase e konfirmon, ajo ruse e mohon

A po përdor presidenti rus Vladimir Putin sozitë e tij në daljet publike? Thashethemet dhe dyshimet kanë disa muaj që kanë marrë jetë, që prej fillimit të luftës në Ukrainë, por tanimë deklarata e autoriteteve të Kievit i dha tone serioziteti çështjes.

Fotot e ekzaminuara në detaje tregojnë dallimet në tiparet e fytyrës së presidentit rus Vladimir Putin, duke konfirmuar gjithnjë e më shumë tezën e inteligjencës ukrainase. “Cari”, sipas analistëve, ka të paktën 3 versione të tij.

Ekspertët në Ukrainë kanë marrë në shqyrtim detajet e fytyrës, si mjekrën, hundën dhe distancën mes syve, por edhe ecjen, lëvizjet dhe madje edhe qëndrimet për të dalë në këtë përfundim. Në shqyrtim janë marrë prania e tij në data kyçe, nga vizitat në Mariupol dhe Kherson, të takimet e ngushta me studentët në Moskë, në situata me pak fjalë, të rrezikshme për sigurinë e presidentit.

Andriy Yusov, zëdhënësi i agjencisë së inteligjencës ushtarake ukrainase nënvizoi se cari “nuk do të ulej kurrë në atë makinë dhe nuk do të vishej kurrë ashtu. Ai kurrë nuk do të fliste me banorët e supozuar vendas, kjo për shkak se qasja në Putinin e vërtetë në Kremlin është e kufizuar.

Lajme të tilla janë publikuar më parë në gazetën gjermane Bild. Por, në reagimin zyrtar të Kremlinit, Dimitri Peskov i mohoi të gjitha aludimet duke u përgjigjur se kjo është një tjetër gënjeshtër.

“Shikoni vetë se si është presidenti ynë. Ai ka qenë gjithmonë dhe është ende super aktiv. Është thjesht zili për energjinë e tij”, tha Peskov.

j.l./ dita