Rama akuzon zyrtarë socialistë nga Durrësi: Kanë marrë gjithçka nga partia, por i kanë sjellë vetëm kosto!

Kryeministri Edi Rama vazhdon të ashtuquajturin “tur i falenderimeve” pas zgjedhjeve lokale të 14 Majit dhe ditën e sotme është ndalur në qarkun e Durrësit. Gjatë fjalës së tij, Në një takim me eksponentët e PS-së në Durrës, gjatë fjalës së tij Rama, përpos falenderimin për ata që i dhanë votën, e drejtoi gishtin dhe nga të vetët në pozicionet më të larta në parti ndër vite që sipas tij e kanë turpëruar besimin që u është dhënë. Rama deklaroi se ka pasur njerëz që kanë pasur në dorë drejtimin e agjencive të rëndësishme, kanë marrë gjithçka në PS dhe në fund kanë sjellë vetëm kosto për partinë.

“Kemi hyrë në një borxh shumë të madh duke i kërkuar votën njerëzve dhe duke i kërkuar të na besojnë ne se vetëm me ne shkohet përpara. AJo që kemi marrë prej tyre është një sfidë shumë e madhe, e jashtëzakonshme. Ata bëjnë ca llogari të çuditshme por kanë marrë, nuk kanë marrë 250 mijë vota sepse të votat për kandidatët kundërshtarë janë mbledhur me kuç e me maç. Kurse këta me të cilat Shqipëria ka problemin janë katandisur kokoshi një thelë. Kjo braktisje ka të bëjë edhe me faktin që brenda vetes, edhe pse nuk do e thonë kurrë ata e dinë që ne jemi zgjedhja më e mirë.

Kjo nuk do të thotë që ne i kemi bërë të gjithë gjërat mirë. Kemi bërë gabime. Kemi bërë edhe gjërat për të cilat unë nuk jam krenar dhe do të dëshiroja shumë që të mos i kishim bërë. Nuk flas për ju që jeni këtu, as për Anin, as për Entonin. Flas për udhëheqësa të Partisë Socialiste. Flas për njerëz që kanë marrë gjithçka nga PS, por i kanë dhënë kosto në të gjithë këto vite. Flas për njerëz që kanë marrë detyra të larta, drejtimin e agjencive të rëndësishme dhe kanë turpëruar besimin dhe mbështetjen, flamurin tonë, familjen tonë.

Në fund të ditës përgjegjësia është individuale por një familje, edhe familja e vogël, edhe familja e një kompanie apo skuadre sporti, edhe familja e një partie nuk mban përgjegjësi për atë që bën një individ që del nga shinat por për mënyrën si reagon në raport me problemin. Që do të thotë merr masa dhe vetëdijësohet që ajo gjë nuk do të përsëritet dhe të tjerët duhet të nxjerrin mësim. Ne kemi shumë mësime për të nxjerrë që të mund ta meritojmë këtë besim dhe këtë mbështetje”, u shpreh Rama.