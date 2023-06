Rama nxjerr pamjet: Shkodra e pastër, prioriteti i parë i emergjencës

Pastrimi nga inertet dhe mbetjet e rrugëve kryesore brenda dhe jashtë qytetit të Shkodrës është angazhimi i parë i nisur tashmë nga kreu i ri i Bashkisë Shkodër, Benet Beci.

Kryeministri Edi Rama ka publikuar në rrjetet sociale pamje nga pastrimi i qytetit verior nga punonjësit e Bashkisë Shkodër.

Rama shprehet se “Shkodra e pastër, prioriteti i parë i emergjencës, ka nisur të jetësohet nga Beneti për çlirimin e çdo rruge të qytetit nga regjimi i plehrave që mbulonin kazanët”.

Kreu i Bashkisë së Shkodrës, Bene Beci, i cili u betua të hënën për marrjen e kësaj detyre ka nisur që me datë 10 qershor punën për pastrimin e mjedisit që nga Velipoja, hapi i parë i një plani të mirëmenduar pune që sikur ka deklaruar ai, do të vijojë gjatë gjithë sezonit dhe jo vetëm”.

Beci ka theksuar se pastërtia në të gjithë territorin e veçanërisht në zonat turistike, është domosdoshmëri jo vetëm për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve e të mjedisit, por parakusht për zhvillimin e turizmit.

“I referohemi këtu përkatësisht trotuareve, shesheve publike, mjediseve të gjelbra dhe parkimeve publike. Ato duhen çliruar nga çdo mjet që pengon përdorimin e hapësirave të përbashkëta, si karrige, goma, blloqe betoni, vazo lulesh apo sende të tjera. Gjithashtu i referohemi lirimit të rrugëve e trotuareve nga podet e karriget e vendosura aty nga subjekte që s’kanë lidhur kontratë me Bashkinë për përdorimin e këtyre hapësirave. Në përfundim të këtij afati pesëditor, Bashkia do të ndërhyjë për lirimin e tyre me strukturat përkatëse dhe forcën që i jep ligji, në zbatim të ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjes Vendore”, ligjit nr. 89/2022 “Për Policinë Bashkiake”, njofton Bashkia Shkodër.

Të gjithë qytetarët apo subjektet që duan të përfitojnë përdorimin e hapësirave sipas ligjit, Bashkia i fton të përdorin këtë hapësirë kohore për t’u paraqitur pranë Zyrës me një ndalesë për të ndjekur procedurat përkatëse.

j.l./ dita