Rama: Po të isha si Kurti dhe Osmani, do bëja zgjedhje të reja dhe do shmangia polemikat me miqtë aleatë!

Kryeministri Edi Rama sugjeron zgjedhje të menjëhershme në Kosovë dhe rikthim të serbëve në institucione që të marrin fund tensionet. Rama tha se po të ishte kreu i qeverisë të Kosovës do kërkonte zgjedhje të menjëhershme për kryetarët e 4 komunave me shumicë serbe vetëm që të mos kishte polemika me aleatët.

“Për mua është bërë gjëja e duhur pavarësisht se presidenti i Francës thotë zgjedhje të reja menjëherë dhe kthimi i serbëve në institucioneve dhe të kthehet në qëllim që o këta, o s’ka dhe policia të rrijë atje dhe të përplaset KFOR-i e të kthehet në histori filmi, kjo vetëm e dëmton Kosovën dhe mund të ketë kosto të pallogaritshme jo në koston e izolimit port ë rënies së reputacionit e repsektit që janë ngritur për shumë vite dhe duan vite pastaj të rikuperohen. Nuk duhen nxjerrë kunja për 4 kryetarë komunash. Serbët të kthehen në institucione e Kosova të bëjë zgjedhje. Po të isha në vend të Albin Kurtit e Vjosa Osmanit do kisha hyrë në zgjedhje menjëherë pa hyrë në asnjë polemikë me miqtë e aleatët. Sovranitet për ne duke humbur aleatët është një teprim i madh. Kosovës nuk i prekin dot një fije floku. I vijnë vërdallë për konsum të brendshëm. Ky konflikt është i një politike të brendshme. Kjo s’ka lidhje me marrëdhënien mes 2 palëve”, tha Rama në ‘Opinion’.