Rekordmen në tituj, Barcelona uron Messin

FC Barcelona i ka dërguar një urim të ngrohtë ish-lojtarit të saj ikonë, Lionel Messi, përmes kanaleve zyrtare në rrjetet sociale. Shkak për këtë urim është bërë pushtimi mbresëlënës i trofeut numër 44 nga ylli argjentinas. Kjo arritje e jashtëzakonshme e vendos Messin në një vend të privilegjuar në analet e futbollit, duke u bërë futbollisti me titujt më të grumbulluar në të gjithë historinë e këtij sporti.

Klubi katalanas, i cili ndau një lidhje të thellë me Messin gjatë periudhës së tij të jashtëzakonshme me ekipin (16 vjet), shfrytëzoi rastin për të festuar këtë arritje monumentale në karrierën e lojtarit. Me 44 trofe të grumbulluar gjatë gjithë karrierës së tij, Messi jo vetëm që ka lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e futbollit, por edhe e ka ngritur emrin e tij në një nivel përsosmërie dhe suksesi që do të mbetet në kujtesën e tifozëve dhe ndjekësve të sportit Mbreti. Urimi i FC Barcelona për Messin thekson rëndësinë e kësaj arritjeje dhe rëndësinë e trashëgimisë së tij në botën e futbollit.

Edhe pse ai tani vesh fanellën e një klubi tjetër, Messi mbetet një simbol i madhështisë dhe përkushtimit ndaj sportit, dhe suksesi i tij i vazhdueshëm është një burim krenarie si për ata që e mbështetën Barcelonën gjatë kohës së tij me ekipin, ashtu edhe për dashamirët e futbollit.