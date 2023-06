Republikania Lauren Boebert, bëhet gjyshe në moshën…36-vjeçare!

Republikania Lauren Boebert, 36 vjeçe, sapo është bërë gjyshe. Në mars, Boebert njoftoi se djali i saj, në atë kohë 17-vjeçar, Tyler, po priste një djalë me të dashurën e tij. Të enjten, republikanja e Kolorados me dy mandate zbuloi se nipi i saj ka lindur teksa po diskutonte për grindjen e saj të vazhdueshme me republikanen Marjorie Taylor Greene në Fox News.

“Sean, nuk e vendosa jetën time në pauzë dhe i lashë katër djemtë e mi dhe nipin tim tani që të vinin këtu dhe thjesht të grindemi me njerëzit”, i tha ajo Hannity. “Unë erdha këtu për të ligjësuar dhe për të qenë efektiv për koloradanët, koloradanët. që po vuajnë nga politika e demokratëve. Marjorie nuk është armiku im. Politika e Joe Biden, demokratët, është armiku im që po e luftoj tani”, shtoi ajo.

Edhe një zëdhënës i Boebert ka konfirmuar për Insajder lindjen e nipit të saj. Gjatë paraqitjes së saj në mars, në mëngjesin e grave të Komitetit Konservativ të Veprimit Politik, Boebert tha se ajo dhe bashkëshorti i saj Jayson Boebert ishin “shumë të emocionuar për të mirëpritur këtë jetë të re”, një djalë që pritet në prill.

“Tani, kushdo nga ju që ka fëmijë të vegjël që po japin jetë, ka disa pyetje që lindin. Ka njëfarë frike që lind” tha ajo. “Tani djali im, kur iu afrova dhe i thashë: “Tyler, do të jem një gjyshe 36-vjeçare”, më tha: “Epo, a nuk e bëre gjyshen një gjyshe 36-vjeçare?!’ “Unë thashë: “Po, e bëra”. Ai tha: “Epo atëherë, është e trashëguar”.

Boebert, e cila mbështet kriminalizimin e abortit, i tha audiencës së CPAC se kur mësoi se e dashura e djalit të saj ishte shtatzënë, shqetësimi i saj kryesor ishte nëse ata “do të zgjidhnin jetën” dhe vlerësoi nivelet e larta të lindjeve të adoleshentëve në zonat rurale, si dëshmi se këto komunitete “e vlerësojnë jetën”, ka raportuar Alia Shoaib nga Insajderi.