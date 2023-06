Reshje shiu dhe temperatura të larta, parashikimi i motit për sot

Dita e sotme do të jetë e shoqëruar me reshje shiu.

Në orët e paradites megjithëse nisin me kthjellime dhe vranësira të lehta ndërsa mesdita dhe pasditja do të sjellin zhvillim të vranësirave duke gjeneruar rrebeshe afat-shkurtra shiu, ku më të fokusuara do të jenë në zonat veriore dhe pjesërisht në qënder, nuk përjashtohen edhe mundësitë e breshërit në zonat verilindore.

Sipas Meteoalb, kjo situatë e paqëndrueshme meteorologjike do të na shoqërojë deri vonë në mbrëmje, kur pritet ndërpreje e reshjeve në territor.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje në të dy vlerat ekstremale ditore duke u luhatur nga 12°C deri në 31°C.

Era do të fryjë e lehtë në tokë dhe deri mesatare në det duke arritur shpejtësinë 28 km/h nga drejtimi Perëndimor, për pasojë në brigjet detare do të krijohet dallgëzim i ulët.

