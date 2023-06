“Retë e zeza” të Lukashenkos: Gjërat do të përkeqësohen…!

Bjellorusia, një aleat i madh i Kremlinit në pushtimin e tij të Ukrainës, e ka përshkruar kundërsulmin e shumëshpallur nga vendi i kryesuar nga Volodimir Zelenski, si “një pjesë e madhe dezinformimi”. Sipas tij, është ajo që duket ditët e fundit në fushën e betejës dhe me informacionet e ofruara nga Moska.

Deri më tani, “tre ditë” me bilanc negativ për forcat ushtarake ukrainase, gjithmonë sipas Lukashenkos. “Për tre ditë, rreth tre duzina tanke ukrainase dhe automjete luftarake të këmbësorisë 120/130 janë rrëzuar. Dhe çfarë është më e tmerrshme, më shumë se 2,100 ukrainas kanë vdekur, me pak më shumë se 70 në këtë anë. E kam thënë gjithmonë, kundërsulmi është një pjesë e madhe e dezinformimit”.

Sipas presidentit të Bjellorusisë, “nuk ka kundërsulm dhe nuk mund të ketë. Nëse ka, këtu është rezultati i tre ditëve, dhe më e rëndësishmja, katër ose pesë të tjera heshtje”. Mungesa e deklaratave që nga Minsku i vlerësojnë si “një disfatë të madhe”. E vërteta, pavarësisht nëse ka një kundërsulm apo jo, është se Ukraina ka zgjedhur të mos shpallë publikisht se kur do të fillojë veprimet sulmuese.

Gjatë ditëve të fundit, para takimit me Vladimir Putin, presidenti bjellorus ka pasur mundësinë të bisedojë me të. Disa bisedime në të cilat të dy kanë rënë dakord për interesin e Perëndimit për të “nënshtruar” Rusinë. Siç është shprehur ai, pala që mbështet Ukrainën “po lufton atje dhe shpreson të shohë rezultatet e kundërofensive. Nëse nuk do të ishin të gjitha armët dhe mercenarët perëndimorë, të gjitha do të kishin përfunduar shumë kohë më parë. Ne duhet të arrijmë një marrëveshje derisa është e mundur. Gjërat do të përkeqësohen”, paralajmëron ai.