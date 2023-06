Ronaldo flet hapur për krizën me Georgina

Thashethemet për një krizë të mundshme mes Cristiano Ronaldos dhe Georgina Rodríguez kanë rrethuar çiftin prej disa kohësh, kështu që lojtari saudit i Al-Nassr donte të përfitonte nga vizita e tij në kryeqytetin spanjoll, për të mohuar këto thashetheme dhe për të dhënë pak qartësi në çështje.

Ishte e mërkura e kaluar kur futbollisti mbërriti në Madrid për të prezantuar markën e tij të ujit alkaline, i shoqëruar nga partnerja e tij, diçka që në vetvete duhet të mbajë larg thashethemet, por si të mos mjaftonte kjo, ai shfrytëzoi rastin për të folur publikisht edhe për përfitimet e Georgina: “Familja ime është gjithmonë me mua, Gio është me mua në të gjitha projektet e mia dhe unë gjithashtu e mbështes atë. Ajo po bën rrugën e saj dhe unë e mbështes atë 100%”, shpjegoi Ronaldo.

“Ajo do të jetë gjithmonë me mua dhe unë me të, ne të dy bashkë jemi shumë më të fortë”, shtoi futbollisti për të falenderuar gjithë mbështetjen që merr nga partnerja e tij dhe për t’i dhënë fund thashethemeve njëherë e mirë. Përveç kësaj, portugezi ka dashur të shprehë edhe dashurinë e tij të madhe për Spanjën, duke u siguruar që kur të tërhiqet nga bota e futbollit të planifikojë të transferohet këtu: “Shpresoj të jetoj si në Madrid ashtu edhe në vende të tjera në Spanjë ku kemi një shtëpi. Është me siguri një nga vendet ku do të jetoj kur të përfundoj karrierën time”, siguroi futbollisti.