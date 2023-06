Rrjedhje skandaloze e sekreteve të “Tesla”, rrezikohet siguria e 100 mijë punonjësve dhe 23 mijë dosjeve

“Tesla” nuk do të kishte mbrojtur në mënyrë adekuate të dhënat e deri në 100,000 punonjësve, klientëve dhe partnerëve të biznesit. Kjo u zbulua të premten e kaluar nga gazeta ekonomike gjermane “Handelsblatt”, e cila ka pasur akses në një rrjedhje masive të informacionit konfidencial, nga prodhuesi i makinave elektrike të udhëhequr nga Elon Musk.

Në një seri raportesh investigative, gazeta pretendon se ka pasur akses në 100 gigabajt të të dhënave të kompanive private, duke përfshirë emrat e punonjësve, adresat e tyre të emailit, numrin e telefonit, pagat e tyre, të dhënat bankare të klientëve dhe sekretet e prodhimit të “Tesla”. Mes atyre 23,000 dosjeve, të zbuluara nga një sinjalizues, do të ishte edhe numri i sigurimeve shoqërore të Musk, CEO i kompanisë.

Kjo rrjedhje do të shkelte Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (RGPD) të Bashkimit Evropian (BE), e cila nëse vërtetohet, mund të çojë në gjoba deri në maksimum 3,3 mld euro! Zyra e mbrojtjes së të dhënave të Brandenburgut, ku operon gjigafabrika evropiane e kompanisë, tashmë ka hapur një hetim për të sqaruar një çështje që ata e kanë përshkruar si “jashtëzakonisht serioze”. “Nuk mbaj mend një shkallë të ngjashme”, tha zyrtari gjerman i mbrojtjes së të dhënave “Länder”, Dagmar Hartge. Dosjet e zbuluara tregojnë gjithashtu për një numër të madh ankesash nga klientët e “Tesla”-s për programet e ndihmës së shoferit, me afro 4000 për përshpejtimin e papritur të automjetit, ose të ashtuquajturin frenim fantazmë. “Tesla” i tha “Handelsblatt” se dyshonte se një “ish-punonjës i pakënaqur” ishte pas rrjedhjes së informacionit, i cili “kishte përdorur aksesin e tij si teknik shërbimi, për të nxjerrë informacione” dhe po shqyrton marrjen e masave ligjore. Rregullatori gjerman vuri në dukje gjithashtu se “ekziston” mundësia që të dhënat të ishin të aksesueshme nga brenda kompanisë.

Sindikata IG Metall, më e madhja dhe më me ndikim në Gjermani, i ka quajtur zbulimet “shqetësuese”.