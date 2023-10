Rusia në mbështetje të Serbisë: Nuk duam luftë ndaj Kosovës, por populli serb po përpiqet të mbrojë veten

Rusia mbështetë Serbinë në qëndrimet e saj kundër Kosovës. Zëdhënësja e ministrisë së jashtme, Maria Zakharova, në një intervistë për versionin ballkanik të “Russia Today”, lëshoi sulmet e zakonshme në drejtim të udhëheqësve në Prishtinë, duke pretenduar se vetëm Beogradi është treguar palë konstruktive dhe se dëshiron një zgjidhje kompromisi paqësore. U përgjigj edhe ndaj akuzave të Kosovës se Serbia, me shtysë nga Rusia, po kërkon luftë.

“Është një gënjeshtër, e cila ka për qëllim diskreditimin e Beogradit dhe largimin e vëmendjes nga spastrimi etnik që po bëhet në Kosovë dhe Metohi. Gjithashtu, është një përpjekje për të larguar vëmendjen nga Kurti, sjellja e të cilit është bërë normaliteti i ri.”

Sa i përket sulmit të armatosur në Banjskë të Kosovës, zyrtarja ruse tha se nuk habitet që “populli serb po përpiqet të mbrojë veten”, pas atyre që i quajti “fjalë të tmerrshme të Kurtit në Bruksel, se serbët duhet të paguajnë dhe të vuajnë”. Zakharova kritikoi KFOR-in dhe EULEX-in me pretendimin se këto forca paqeruajtëse në Kosovë asnjëherë nuk e kanë bërë punën siç duhet, ndërsa sulmoi edhe ndërmjetësimin e Bashkimit Europian në dialog.

“BE-ja ka diskredituar plotësisht veten si ndërmjetës. Kjo nuk ka ndodhur vetëm me Kosovën. Diçka e ngjashme ndodhi me Armeninë. Ata nuk bënë gjë tjetër veç provokimeve që çuan në shpërthimin e situatës, e cila mund dhe duhej të zgjidhej me mjete juridike dhe politike, duke marrë parasysh të gjithë sfondin historik të situatës”, tha zëdhënësja e ministrisë së jashtme ruse Maria Zakharova.

Zëdhënësja e ministrisë së jashtme ruse akuzoi perëndimin për një sulm hibrid dhe të drejtpërdrejt ndaj Ortodoksisë, në një përgjigje lidhur me dyshimet e ngritura nga deputetja britanike, Alicia Kearns, se Kisha Ortodokse Serbe mund të jetë përfshirë në kontrabandën e armëve në veri të Kosovës.