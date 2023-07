Rutte e Bettel me mision për krizën në Kosovë: Të shmangim krizën, Lufta e Parë Botërore ka nisur këtu

Kryeministri i Holandës dhe ai i Luksemburgut kanë vizituar Kosovën në kohën kur ende vazhdon të jetë e tensionuar situata në veri të vendit. Ata fillimisht u pritën nga presidentja Vjosa Osmani e më pas nga kryeministri Albin Kurti. Kanë porositur palët t’i përmbahen udhërrëfyesit të Bashkimit Evropian.

Mark Rutte – Kryeministër i Holandës: Nuk e di nëse duhet ta drejtojmë gishtin te fajtori, te Kosova ose Serbia, sepse kjo nuk e ndihmon situatën. Ne dëshirojmë të jemi ndihmues. Besoj që çështja më kryesore dhe më e drejtë është që t’i përmbahemi udhërrëfyesit dhe planit.

Xavier Bettel – Kryeministër i Luksemburgut: Ne jemi këtu për të dëgjuar dhe jo gjykuar. Lufta e Parë e Botës ka nisur këtu, lufta e fundi në ish-Jugosllavi ka nisur këtu, duhet të largojmë çdo mundësi për të nisur kriza. Është me rëndësi që të dyja palët të besojnë në punën e BE-së dhe duhet të kemi dialog të hapur. Gjyshi im është hebre, unë jam gey, jam i martuar me një mashkull. Nëse do të jetoja në një shtet tjetër do të isha i denuar më vdekje por tani qëndroj para jush dhe flas për këto vlera, vlerat e paqes.

Albin Kurti – Kryeministër i Kosovës: Demokracitë solidarizohen me njëra tjetrën përballë autokracive andaj edhe progresi demokratik i Kosovës është mundësi jo vetëm për shtetin tonë por edhe BE-në për të shtyrë përpara reformat dhe transformimin e Ballkanit Perëndimor.

Dy kryeministrat kanë vazhduar takimet me përfaqësues të shoqërisë civile.