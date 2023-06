Sanksionet e BE për Kosovën: Refuzim takimesh, ngrirje e marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit dhe pezullim fondesh

Dje në mbrëmje Komisioni Evropian i ka dërguar zyrtarisht qeverisë së Kosovës listën e sanksioneve që BE i vendos Kosovës lidhur me mungesën e vullnetit për depërshkallëzimin e situatës në Veri dhe mos respektimin e angazhimeve të marrë në Samitin e Ohrit rreth normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë.

Burime nga Komisioni Evropian i thanë gazetës TemA se këto sanksione i kanë shkuar për informim zëvendëskryeministrit të parë i Kosovës, Besnik Bislimi, i cili mbulon dhe negociatat me Brukselin.

Tre janë pikat ku përmblidhen sanksionet ndaj Kosovës janë si më posht:

1. Përjashtim nga takimet e nivelit të lartë. Pra ministra, zëvendësministra dhe sigurisht kryeministri Albin Kurti nuk do të ftohet më në asnjë takim të nivelit të lartë.

2. Do të pezullohen takimet që janë pjesë e e MSA , komitete, nen komitete etj, derisa të rikthehet gjendja normale e raporteve të Kosovës me BE

3. Tërhiqet mbështetja financiare për projektet me interes te veçantë për qeverinë

Vendimi është marrë nga takimi i ministrave të Jashtëm dy ditë më parë.