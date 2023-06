Mbrojtësi legjendar Sergio Ramos, nuk do jetë sezonin e ardhshëm në Paris. Këtë e ka bërë të ditur klubi parizian, përmes llogarisë së tij në Twitter. Ndeshja kundër Clermont këtë të shtunë do të jetë lamtumira e Sevilianit, së bashku me atë të Leo Messit, në “Parque de los Príncipes”.

Pas dy vitesh në entitet, ai i jep fund fazës së tij në futbollin francez. Fillimisht pati zëra për rinovim, por sot klubi konfirmoi largimin e ish-lojtarit madrilen.