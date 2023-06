Shakira kërkon kujdestare për fëmijët, por me disa kushte… (dhe rroga e çuditshme!)

Pas ndarjes me Gerard Piqué, e cila shkaktoi një bujë të madhe mediatike, Shakira vendosi se gjëja më e mirë do të ishte të shkonte në Miami, për të jetuar me dy fëmijët e saj larg Pique, i cili ka qenë i bashkëjetuesi i saj për kaq shumë vite. Deri më tani prindërit e saj ishin kujdesur për të vegjlit kur ajo ishte larg, por tashmë nuk do të mund të llogarisim më në ndihmën e saj, e cila i ka komplikuar gjërat për këngëtaren.

Kjo është arsyeja pse Shakira tani është në kërkim të një kujdestareje dhe paga që ajo ofron është tunduese. 2400 dollarë në muaj do të paguajë personin që kujdeset për Milanin dhe Sashën, raportojnë mediat amerikane. Por kjo nuk është e gjitha, pasi këngëtarja ka deklaruar gjithashtu se synon të japë një bonus ekstra për kryerjen e disa detyrave specifike, si për shembull për të çuar fëmijët e saj në aktivitete jashtëshkollore.

Edhe pse sigurisht, kjo vepër ka një ‘por’ të vogël, siç pritej. Dhe është se kushdo që e pranon këtë punë duhet të transferohet në rezidencën e saj në Florida, ku jetojnë Shakira dhe fëmijët (edhe pse shpenzimet e udhëtimit do të mbulohen), përveçse duhet të nënshkruajë një marrëveshje konfidencialiteti.

Ndoshta këngëtarja kolumbiane po kërkon më shumë kohë të lirë për veten, pas lidhjes më të fundit romantike me pilotin e Formula 1, britanikun Luis Hamilton.