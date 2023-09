Shakira rrëfen se kush është dashuria më e madhe e jetës së saj… dhe nuk është Pique!

Këngëtarja kolumbiane Shakira ka tërhequr edhe një herë vëmendjen e shtypit dhe ndjekësve të saj, duke i dedikuar një mesazh emocionues për ditëlindjen. Në postimin në Instagram, Shakira ka shkruar: “Gëzuar ditëlindjen shokut tim më të mirë dhe dashurisë së jetës sime”.

Bashkë me këto fjalë, ajo ka ndarë një foto bardh e zi të saj me të atin. Ky gjest ka ndezur spekulime për qëllimin, pasi imazhet bardh e zi shpesh shoqërohen me momente solemne.

Marrëdhënia mes Shakirës dhe Gerard Piqué ka qenë në qendër të vëmendjes së mediave që nga ndarja e tyre dhe kjo deklaratë mund të interpretohet si një koment delikat për jetën e tyre të dashurisë.