Shfaqet Arben Ahmetaj, jep intervistë nga arratia për televizionin e Berishës

Ish-zv.kryeministri Arben Ahmetaj do japë një intervistë nga arratia të enjtën në mbrëmje, për Çim Pekën në Syri Tv, i njohur si televizioni i Berishës.

Sipas Pekës, Ahmetaj do bëjë akuza të rënda ndaj kryeministrit Rama lidhur me inceneratorin e Tiranës dhe pazaret e oligarkëve.

Po kështu ai shkruan se Ahmetaj do rrëfejë ndarjen e tij me Ramën, kërcënimet me jetë dhe pse vendosi të mos kthehet në Shqipëri pasi urdhërarrestit.

“E Enjte 20.45”, njofton gazetari.

Ish-zëvendëskryeministri Ahmetaj ndodhet në arrati prej më shumë se 6 muajsh. Ai kërkohet nga SPAK për çështjen e inceneratorëve.

Në disa shfaqje të rrala mediatike përmes rrjeteve sociale Ahmetaj ka paralajmëruar se do flasë në kohën e duhur lidhur me akuzat ndaj tij ndërsa i ka hedhur poshtë ato.

Po kështu përmes avokatit të tij para disa muajsh ai pohonte se do kthehej në Shqipëri kur të bëhej drejtësi.

Pas mungesës 6-mujore ai humbi vendin e deputetit, që i kaloi Plarent Ndrecës.

j.l./ dita