Shpërblimi i fundvitit: Qeveria jep 1 pagë shtesë për zjarrfikësit

Shpërblim në këtë fundvit do të përfitojnë edhe zjarrfikësit. Për festat e fundvitit, zjarrfikësit do të shpërblehen me një pagë mujore, ndërsa ata që janë angazhuar në përballimin e situatës së zjarreve në verë do të kenë shpërblim dy paga shtesë.

Vendimi për dhënien e shpërblimit është miratuar në mbledhjen e sotme të Këshillit të Ministrave.

“Për të gjithë punonjësit e shërbimit zjarrfikës të angazhuar në përballimin me situatën e vështirë të zjarreve, qeveria do të transferojë të gjithë bashkive të vendit fondin që para natës së Vitit të Ri të marrin shpërblimin e një page mujore në vlerësim të punës së tyre. Ndërsa për të gjithë zjarrfikësit shqiptarë të angazhuar në misionin për t’i ardhur në ndihmë popullit grek gjatë përballjes me zjarret, shpërblimi për ta do jetë 2 paga mujore” tha ministri i Brendshëm Taulant Balla, në përfundim të mbledhjes së qeverisë.

p.k\dita