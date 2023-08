Shpërthen benzina e skafit në Drimadhë, plagosen 4 pushues kosovarë dhe drejtuesi

Një tjetër ngjarje që mund të përfundonte në viktima ndodhi sot në mbrëmje në Himarë. Rreth orës 17:30, në zonën e Drimadhës, Himarë, në një mjet lundrues skaf dyshohet se si pasojë e vakumit dhe nxehtësisë, ka shpërthyer një bidon me 28 litra benzinë.

Nga sprucimi i benzinës kanë pësuar djegie të lehta 4 shtetas nga Kosova, pushues që ndodheshin në bord, që sipas Policisë janë; A. K., 24 vjeç, A. H., 24 vjeç, L. S. 24 vjeç dhe M. K., 21 vjeçe, si dhe drejtuesi i skafit, shtetasi N. L., 32 vjeç, banues në Vlorë. Skafi ishte në pronësi të një kompanie turistike dhe mjeti lundrues sapo kishte dalë në det nga korridori ujor i miratuar.

Të pestë këta shtetas kanë marrë ndihmën e parë mjekësore dhe më pas janë larguar pasi dëmtimet ishin të lehta.

Të lënduarit kanë thënë se sapo kishin hipur në skaf kanë dëgjuar shpërthimin. Shtetasit nga Kosova kishin marrë skafin me qira tek “Morina Palas”. “Kemi qenë tre çifte. Sa hipëm dëgjuam një shpërthim. Nuk mbajmë mend gjë tjetër. Jemi të tronditur”, tha një prej tyre. Dy nga emrat e të plagosurve më rëndë janë Ermelinda Gurgurovski, 24 vjeçe, me plagë djegieje të shkallës së dytë dhe Arlind Kerceli, 24 vjeç, me plagë djegie e shkallës së parë, 30 % në fytyrë. Në vendngjarje ka shkuar grupi hetimor dhe në drejtimin e Prokurorisë vijon punën për dokumentimin e plotë ligjor të shkakut të përfshirjes nga zjarri, të mjetit turistik.