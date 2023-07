Shqipëri-Poloni, ja çmimet e biletave që FSHF ka nxjerrë në shitje. Një sektor rezulton i “mbyllur”

Dalin në shitje biletat e ndeshjes Shqipëri-Poloni që mund të jetë vendimtare për fatet e ekipit kuqezi në grupin eleminator të Euro 2024.

FSHF bën me dije se të gjithë të interesuarit mund të presin biletën në faqen “ebileta.al”.

Sipas postimit të publikuar nga institucioni më i lartë i futbollit shqiptar që organizon edhe sfidën eleminatore, çmimet variojnë nga 2 mijë lekë të reja në sektorët S dhe N pas portave e për të vijuar me 2500 në sektorët S, N, E, 4 mijë në sektorin E dhe sërish në sektorët E mund të gjenden bileta me vlerë 6 mijë lekë.

Ajo që bie në sy është fakti se FSHF nuk ka nxjerrë në shitje sektorin e tribunës qëndrore.

Ndeshja mes Shqipërisë dhe Polonisë do të luhet në datën 10 shtator në orën 20:45. Kjo sfidë do të pasojë atë të datës 7 korrik në transfertëbn e vështirë të Republikës Çeke që kryeson momentalisht grupin me 7 pikë, 1 më shumë se Shqipëria, ndërsa Polonia mban vendin e katërt me vetëm 3 pikë.

o.j/dita