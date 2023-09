Skema vullnetare\ Kufijtë e sigurimit për pensione më të larta pleqërie, invaliditeti dhe familjare

Nëpërmjet skemës vullnetare të sigurimeve shoqërore çdo person mund të kontribuojë për të përfituar kur të plotësojë kriteret (moshë dhe vjetërsi pune) pensione më të larta pleqërie, invaliditeti, apo pensione më të larta familjare, krahasuar me pagesat që jepen nga skema e detyrueshme.

Sigurim vullnetar për më shumë të ardhura mund të paguajnë të gjithë personat ekonomikisht aktivë të vetëpunësuar, të punësuar dhe punëdhënësit, të cilët duhet të jenë të siguruar si të tillë në skemën e detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore

Sipas kushtit të vendosur, ky sigurim mund të bëhet vetëm për vitin korent. Ndërkohë që është përcaktuar edhe kufiri i sigurimit, i cili mund të nisë nga niveli i pagës minimale, e deri në katërfishin e saj. Është vetë aplikuesi që brenda këtij kufiri të përcaktuar zgjedh pagën mbi të cilën do të bëjë sigurim vullnetar për më shumë të ardhura.

“Ky sigurim bëhet vetëm për vitin korent, në kufijtë e pagave minimale 40,000 lekë deri në 4-fishin e saj (qytetari ka të drejtë të zgjedhë një pagë brenda këtij kufiri). Personat e vetëpunësuar sigurohen me pagë minimale mujore 40,000 lekë. Mbi këtë pagë çdo person ka të drejtë të sigurohet vullnetarisht deri në 4-fishin e saj. Punëmarrësit që sigurohen në bazë të kontratës të nënshkruar me punëdhënësin, kanë të drejtë të sigurohen vullnetarisht për më shumë të ardhura mbi pagën që ata marrin, deri në 4-fishin e saj. Përfitimet nga sigurimi vullnetar për më shumë të ardhura: Pensione më të larta pleqërie, invaliditeti dhe familjar, sipas kontributit të paguar”, përcaktohet nga sigurimet shoqërore.

Për t’u bërë pjesë e skemës së sigurimeve vullnetare çdo individ i interesuar duhet që të paraqitet në drejtorinë rajonale të sigurimeve shoqërore ku ka vendbanimin dhe merr kontakt me inspektorin e sigurimit vullnetar. Gjatë takimit me inspektorin duhet të keni detyrimisht me vete edhe këto tre dokumente: Fotokopje të librezës së punës, ku pasqyrohen periudhat e sigurimit, fotokopje të librezës së kontributeve në rast se e dispononi, si dhe fotokopje të kartës së identitetit ose pasaportës biometrike. Periudhat e siguruara pasqyrohen në Regjistrin elektronik të kontribuesve të sigurimit vullnetar, dhe qytetari ka mundësi t’i shohë dhe të pajiset me vërtetim për periudhat e siguruara nëpërmjet portalit qeveritar e-albania. Kështu, çdo person mund të konsultojnë online kontributet e paguara në mënyrë vullnetare dhe të gjenerojnë vërtetimin me vulë elektronike. Për të marrë këtë vërtetim, nuk nevojitet dokumentacion shoqërues. Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit është e menjëhershme, ndërkohë që nuk duhet të paguani asnjë tarifë.

“për të marrë vërtetimin përkatës, fillimisht duhet që të hyni në portalin e-albania dhe të bëni identifikimin si qytetar dhe të vijoni me zgjedhjen e shërbimit të listuar si: “Vërtetim i pagesës së kontributeve vullnetare”. Në vijim duhet të klikoni butonin “Përdor” dhe të shkarkoni dokumentin e vulosur. Dokumenti i kërkuar do t’ju shkarkohet menjëherë i vulosur elektronikisht. Këtë vërtetim të gjeneruar me vulë elektronike mund ta gjeni në çdo kohë në seksionin “Dokumentet e mia” te hapësira juaj në portalin e-Albania”, konfirmojnë ekspertët e sigurimeve shoqërore.

Sigurimi vullnetar është një mundësi për të gjithë shtetasit shqiptarë, kudo që ndodhen, brenda territorit të Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj.

Dy fushat e tjera të sigurimit vullnetar

Autoritetet e sigurimeve shoqërore bëjnë me dije se krahas rasteve kur doni të siguroni përfitime më të larta sa i takon pensioneve të pleqërisë, atyre familjare dhe të invaliditetit, nëpërmjet kësaj skeme, çdo qytetar mund të sigurohet vullnetarisht edhe për dy fusha të tjera që janë: për vitin korent, si dhe sigurim vullnetar për periudha të shkuara.

Personat që sigurohen për vitin korent kanë të drejtë të të sigurohen deri në kufirin e pages maksimale. Në këtë rast, masa e kontributit që duhet të paguhet për sigurimin vullnetar nga personi i interesuar, është e barabartë me masën që paguhet për degën e pensioneve, sipas pagës minimale të miratuar nga qeveria në periudhën kur bëhet pagesa.

Ndërsa sigurim vullnetar për periudha të kaluara mund të paguajnë: Shtetasit shqiptarë që kanë mbushur moshën 18 vjeç dhe që nuk iu ka lindur e drejta për ndonjë përfitim nga skema e sistemit të detyruar, shtetasit shqiptarë meshkuj për periudhën e studimeve universitare, me kusht që personi i siguruar të paguajë kontribut për këtë periudhë, përpara datës së fillimit të së drejtës për të ardhura, shtetasit shqiptarë që kanë periudha të pambuluara nga sistemi i sigurimit të detyrueshëm brenda dhe jashtë vendit, të cilët dëshirojnë t’i plotësojnë ato nëpërmjet sigurimit vullnetar, si dhe personat që kanë lënë shtetësinë shqiptare, për mbulimin e periudhave të kaluara nga data 01.01.1994, deri në datën që kanë lënë shtetësinë.

Në skemën e sigurimit vullnetar mund të përfshihen të gjithë shtetasit shqiptarë që:

Kanë mbushur moshën 18 vjeç dhe akoma nuk u ka lindur e drejta për ndonjë përfitim nga skema e sigurimit të detyruar.

Për një kohë dhe shkaqe të caktuara nuk mund të sigurohen nga skema e sigurimit të detyrueshëm.

Janë të siguruar në skemën e sigurimit të detyrueshëm dhe kërkojnë që nëpërmjet sigurimit vullnetar të rrisin të ardhurat e tyre.

Nuk janë pjesëmarrës në skemën e të vetëpunësuarve në bujqësi.

Kur personi i interesuar ka lënë shtetësinë shqiptare, mund të bëjë sigurim vullnetar vetëm për periudhën nga 1.1.1994 deri në datën që ka lënë shtetësinë shqiptare.

