Sot provimi i fundit, lënda me zgjedhje përmbyll Maturën Shtetërore 2023

Nis provimi i fundit i Maturës Shtetërore 2023.

Mbi 30 mijë maturantë po testohen sot në lëndën me zgjedhje, provim i cili zgjat 2 orë e 30 minuta.

Sipas preferencave të përzgjedhura më herët gjatë plotësimit të formularit A1 dhe A1Z, maturantët po japin provimin me zgjedhje në një nga këto lëndë: kimi, biologji, gjeografi, histori, fizikë, qytetari-psikologji, sociologji-filozofi, ekonomi, histori arti, histori muzike, si dhe histori baleti që janë për shkollat e mesme artistike.

Autoritetet e Qendrës së Shërbimeve të Arsimit bëjnë me dije se testi për lëndën me zgjedhje është ndërtuar në mënyrë të tillë që në të, të jenë të përfshira të tri nivelet e vështirësisë: niveli bazë, niveli mesatar dhe niveli i lartë.

Në datën 1 qershor nxënësit e gjimnazeve iu nënshtruan provimit të gjuhës së huaj, për të vijuar në datën më 7 qershor kryen provimin e gjuhës shqipe dhe letërsisë dhe më 13 qershor dhanë provimin e tretë, atë të matematikës.

Tezat e tre provimeve të para për nxënësit e arsimit të mesëm, janë publikuar në rrjetet sociale, 30 minuta pas nisjes së testeve, ndonëse ministrja e Arsimit, Evis Kushi ka deklaruar se publikimi i tezave të provimit nuk ka cenuar procesin.

Vetëm maturantët që do të rezultojnë kalues në të gjitha provimet e detyruara dhe lëndën me zgjedhje, dhe që plotësojnë kriterin e mesatares minimale të konkurrimit do të mund të vijojnë garën për studimet e larta gjatë vitit të ri akademik.

p.k\dita