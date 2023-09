Spanja luan ‘tenis’ me Gjeorgjinë, fiton me 7 gola dhe talentin 16-vjeçar të Barcelonës

Spanja nuk tregon mëshirë dhe mposht në transfertë me shifrat 1-7 Gjeorgjinë, një ndeshje e vlefshme për Grupin A kualifikuese të Euro 2024. “Furia e Kuqe” e zgjidhi ndeshjen brenda pjesës së parë ku realizoi katër gola falë një dygolëshi të Moratës, një goli të Dani Olmos dhe një autogoli të vendasve.

Në fraksionin e dytë, vendasit shkurtuan diferencat, por miqtë sërish shtuan ritmin dhe shënuan edhe tre herë të tjera me anë të Moratës, Inaki Williams dhe talentit 16-vjeçar, Lamine Yamal. Një debutim ëndrrash për talentin e Barcelonës që konfirmohet kështu si një nga lojtarët më me shumë perspektivë për të ardhmen e futbollit spanjoll dhe atij botëror.

Pas këtij trepikëshi, Spanja renditet në vendin e dytë me gjashtë pikë pas tre ndeshjeve të para ndërsa Gjeorgjia mbetet me katër pikë në vendin e katërt. Grupi udhëhiqet nga Skocia me 12 pikë pas katër ndeshjesh të luajtura.