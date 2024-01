Studimi: 80% e rrobave në garderobën tonë janë të panevojshme

Nëse pesë artikujt në vit vendosen në kontekst, kjo do të thotë se vetëm klientët, për shembull, në Britaninë e Madhe, në disa raste do të duhet të reduktojnë konsumin e tyre deri në 80 për qind.

Luka Koseme, kreu i programit kërkimor në Institutin ‘Hot or Cool’, i tha Vogue se aktualisht është normale të konsumosh modën në një mënyrë që është vërtet e tepruar.

Nuk është çudi që klientët në vendet më të pasura shpenzojnë më shumë, hulumtimi ka treguar se Australia, Japonia, SHBA dhe Britania e Madhe kanë gjurmën më të lartë të karbonit për banor kur bëhet fjalë për shpenzimet e modës. Nga ana tjetër, jashtë grupit të vendeve anëtare të G20, India, Brazili, Kina, Turqia dhe Indonezia kanë gjurmën më të ulët të karbonit për frymë.

Studiuesit arritën në përfundimin se një garderobë “e mjaftueshme” përbëhet nga 74 veshje dhe gjithsej 20 kombinime veshjesh.

“Bli më mirë dhe ble cilësi më të mirë”, është një fjali që dëgjohet shpesh. Por sa veshje duhet të blejmë në të vërtetë?

Sipas një studimi të publikuar së fundmi, ndoshta është shumë më pak nga sa mendojnë shumica e njerëzve.

Konkretisht, studiuesit nga Instituti Hot or Cool i Berlinit zbuluan se pesë veshje duhet të blihen çdo vit në mënyrë që të përputhen me qëllimin e ‘Marrëveshjes së Parisit’ për ndryshimet klimatike, pra me raportin për ngrohjen globale prej 1.5 ºC, i cili tregoi se ruajtja e rritjes a do të zvogëlonte temperaturat me më pak se 2 ºC rreziqet për njerëzit, ekosistemin dhe zhvillimin e qëndrueshëm.

a.c./dita