STUDIMI: Zbulohen molekulat që ndihmojnë në diagnostikimin e tumorit të tiroides

Një studim i universitetit La Sapienza të Romës, në bashkëpunim me atë të Sienës, Cagliarti dhe Napolit, i kryer me teknologji innovative, mund te përmirësojë ndjeshëm si diagnozën ashtu edhe prognozën e pacientëve me tumor të tiroideve.

Ekspertët kanë vrojtuar në gjak molekula që ndihmojnë në diagnostikimin e një tumori të tiroides që është shumë e vështirë të dallohet, shkruajnë mediat e huaja.

Teknologjia në këtë rast ka bërë të mundur një rezolucion të jashtëzakonshëm deri tek çdo molekulë e AND-së.

Megjithatë, nivelet e këtij hormoni shpesh nuk tregojnë me siguri se tumori është i pranishëm dhe jo gjithmonë tregojnë shtrirjen e vetë tumorit.

j.l./ dita