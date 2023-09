Sulmi në veri të Kosovës\ Stano: Do të marrim vendim pasi të përfundojë hetimi

Zëdhënësi i Bashkimit Evropian, Peter Stano deklaroi se po presin përfundimin e hetimeve për sulmin terrorist të së dielës në veri. Sipas tij, angazhimi mes shteteve anëtare të BE-së vazhdon për të parë se si të trajtohet situata në lidhje me masat. Në paraqitjen e tij për media të mërkurën, ai u pyet për udhëheqjen e sulmit në veri të nënkryetarit të Listës Serbe, Milan Radojiçiç.

Stano u shpreh se për BE-në është me rëndësi që të ketë një pasqyrë të plotë nga hetimet.

“Për ne është e rëndësishme që hetimi të kryhet dhe të përfundojë, kur të kemi një pasqyrë të plotë dhe të qartë nga hetimi se çfarë ka ndodhur, kush qëndron pas tij, kush është përgjegjës, atëherë do të marrim vendimet ose pasojat e nevojshme, por në këtë fazë është e rëndësishme të sqarohen të gjitha faktet, të gjitha rrethanat, të gjithë fajtorët dhe për t’u siguruar që përgjegjësit do të mbajnë përgjegjësi, nuk do të nxitojmë të nxjerrim përfundime bazuar në një video, bazuar në diçka të postuar këtu, të postuar atje, hetimi duhet të bëhet plotësisht dhe të përfundojë plotësisht në mënyrë që Bashkimi Evropian të ketë një pasqyrë të qartë se çfarë ka ndodhur dhe kush është përgjegjës, dhe pastaj të flasim për pasojat”, përfundoi ai.

Ai tha se ka pasur gjithmonë nevojë urgjente për një takim të nivelit të lartë dhe për vazhdimin e dialogut. Zëdhënësi Peter Stano deklaroi se shtetet anëtare po angazhohen për të parë situatën dhe për të vendosur për masat ndaj Serbisë.

“Kur bëhet fjalë për masat, atëherë nuk do të komentoj sigurisht përmbajtjen e diskutimeve, nocionet që sillen atje, qëndrimet e shteteve anëtare, ky është një proces se si funksionon Bashkimi Evropian dhe ju e dini shumë mirë se nëse do të merret një vendim, shtetet anëtare do ta bëjnë atë në nivelin e duhur dhe do të shpallet [vendimi]. Pra, angazhimi mes shteteve anëtare vazhdon për të parë se si të avancohet, si të trajtohet situata në lidhje me masat. BE-ja ishte shumë e qartë që në fillim, këto masa mund të vlejnë edhe për Serbinë. Pra, kur shtetet anëtare vendosin se është momenti për to vendosur, ai do të zbatohet, dhe është gjithashtu vendimi i shteteve anëtare për të thënë se cilat masa dhe për cilat arsye, ne nuk mundemi ende, nuk jemi në gjendje të shpallim ndonjë gjë specifike në këtë fazë”, deklaroi ai.

Më tej, u shpreh se ka pasur ndryshim të situatës pas sulmeve terroriste të së dielës, për çka do të vendosin shtetet anëtare.

“Shtetet anëtare duhet të vendosin se si ta trajtojnë situatën tani, kemi pasur një ndryshim shumë, shumë të rëndësishëm të situatës pas sulmeve terroriste të së dielës në veri të Kosovës, dhe çfarëdo që komisioni apo çfarëdo që të propozojnë institucionet, përfaqësuesi i lartë dhe ESS janë duke bërë natyrisht në konsultime të ngushta me shtetet anëtare dhe me pëlqimin e shteteve anëtare. Nëse shtetet anëtare do të dëshironin të kishin një vendim formal, ata do të vendosnin kështu. Nëse nuk e bëjnë, është plotësisht në dorën e tyre, por kjo bëhet në mënyrë të koordinuar, dhe përsëri, nëse diçka do të vendoset, atëherë do të njoftojmë kur edhe nëse është e përshtatshme”, shtoi Stano.

Në rast se Serbia nuk pranon hetimin e Kosovës për sulmin terrorist në Banjskë të Zveçanit, Stano tha se do të vendosin varësisht nga rezultatet.

Në orët e para të mëngjesit të ditës së diel është vrarë rreshteri i Policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku, ndërsa janë plagosur edhe policë të tjerë.

Ngjarja e rëndë ka ndodhur në fshatin Banjskë të Zveçanit ku terroristë serbë kanë sulmuar Policinë e Kosovës. Tre sulmues kanë mbetur të vrarë ndërsa janë arrestuar gjashtë persona. \KosovaPress\

p.k\dita