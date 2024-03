Sulmi terrorist në Moskë, ISIS publikon video të masakrës në sallën e koncerteve

Një video-dokument nga sulmi terrorist në një sallë koncertesh pranë Moskës u publikua nga organizata xhihadiste Shteti Islamik (ISIS) përmes platformës Telegram. Videoja që zgjat 1 minutë e 31 sekonda, kap imazhe shumë të ashpra, si me të shtëna nga automatiku, ashtu edhe me thikë të një qytetari që ishte ende gjallë brenda ndërtesës së qytetit Crocus në Krasnogorsk.

Videoja, konsiderohet autentike, pasi përtej zonës ku ndodhi masakra, tregon një nga automatikët e markës kallashnikov, me dorezë në pjesën e sipërme, e cila ka një ngjyrë fluoreshente karakteristike, që thuhet se është përdorur në sulm.

Në të njëjtën kohë, siç raporton agjencia shtetërore ruse e lajmeve TASS, presidenti rus Vladimir Putin njoftoi se katër të dyshuarit për sulmin terrorist të së premtes në Sallën e qytetit Crocus ishin arrestuar dhe tani janë në paraburgim të Komitetit Hetues të Rusisë. Të dyshuarit u arrestuan në rajonin Bryansk dhe u transportuan në Moskë me dy automjete transporti të të burgosurve.

Sipas TASS, të dyshuarit janë duke u marrë në pyetje dhe hetimi është në vazhdim.

Në ditët në vijim, hetuesit pritet të bëjnë kërkesë në gjykatë për të kërkuar burg si masën e preferuar. Të katër të dyshuarit rrezikojnë burgim të përjetshëm. Më herët, shërbimi rus i lajmeve BBC kishte raportuar se të paktën dy autorë të sulmit në ambientet e koncerteve Crocus City Hall ishin vrarë.

🚨🇷🇺#BREAKING: ISIS have posted footage from the terrorist attacks in Moscow.

The full video is very graphic, shows people being shot and a man getting his throat slit, I’ve removed those parts.

These terrorist bastards deserve the most painful torture possible… pic.twitter.com/zzId9XHB2r

— Censored Men (@CensoredMen) March 23, 2024