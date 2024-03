Takimi Kosovë-Serbi, Lajçak: Dialogu do të vazhdojë të hënën

I dërguari special i BE-së për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, Miroslav Lajçak, ka bërë me dije se diskutimet për vendimin për transaksionet me para të gatshme në Kosovë do të vazhdojnë të hënën e ardhshme (25 mars) në Bruksel.

Me një postim në rrjetin social X, Lajak deklaron se diskutuar për zbatimin e Marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit me kryenegociatorët e Beogradit dhe Prishtinës, Petar Petkoviq dhe Besnik Bislimi, si dhe për ndikimin e vendimit në transaksionet me para të gatshme.

“Ne ramë dakord që të vazhdojmë me këtë çështje të hënën e ardhshme, ndërsa liderët do të duhet të merren me Marrëveshjen”, ka shkruar ai.

Një ditë më parë kryenegociatorët e Beogradit dhe Prishtinës u takuan në Bruksel për rregulloren e BQK-së për ndalimin e përdorimit të dinarit serb prejh 1 shkurtit dhe për të diskutuar për Marrëveshjen e Ohrit dhe Aneksin e saj të Zbatimit.

Kryenegociatorët e dy vendeve, kanë diskutuar të martën në Bruksel për këtë çështje dhe është arritur pajtueshmëri që deri më 22 mars palët t’i dorëzojnë propozimet e tyre për përdorimin e dinarit serb në Kosovë, ndërsa javën e ardhshme do të takohen sërish në Bruksel për diskutimin e opsioneve.

Komuniteti ndërkombëtar e ka përsëritur disa herë që nuk e kundërshton legjitimitetin e vendimit, mirëpo nuk është dakord me shpejtësinë e zbatimit të vendimit, pa ofruar alternativa për serbët në Kosovë.

j.l./ dita