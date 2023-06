Tani do ketë futboll çdo verë… FIFA zyrtarizon dhe Botërorin e Klubeve, nis më 2025 në SHBA!

Vitin e ardhshëm Kampionati Europian në Gjermani dhe i Amerikës së Jugut, më 2025 do të jetë Botërori i ri për Klube me format të gjerë (32 skuadra) dhe më 2026 Botërori për kombëtare, që mbahet në Meksikë-Kanada-SHBA (48 skuadra). E kështu me radhë, vit pas viti në verë, deri në javën e parë të korrikut, do të ketë kompeticione të pandërprera futbollistike me rëndësi kontinenti apo bote.

Botërori për klube ndryshon format, teksa Këshilli i FIFA-s ka vendosur në mënyrë unanime që të organizohet për herë të parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vitin 2025, një vit para Kupës së Botës 2026, që do të organizohet në SHBA, Meksikë dhe Kanada.

Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës ofrojnë infrastrukturën ideale për të organizuar një event të tillë. Që për herë të parë do të mbahet me një format të ri, me 32 skuadra pjesëmarrëse. Botërori për Klube do të mbahet në periudhën qershor-korrik 2025, në të njëjtat data si Kupa e Botës një vit më vonë. Teksa 32 skuadrat pjesëmarrëse janë ndarë:

4 nga konfederata afrikane, 4 nga konfederata aziatike, 4 nga konfederata amerikano-veriore, 1 nga Oqeania, 6 nga konfederata amerikano-jugore dhe 12 nga ajo Europiane. Dhe një nga vendi organizator. Me formatin e ri, Botërori i Klubeve do të organizohet një herë në 4 vite. Dhe pritet të ofrojë një tjetër spektakël futbollistik, ashtu si Kupa e Botës.