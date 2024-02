Të plakesh në pushtet…

Nga Artan Xh. DUKA

Rama përballë Ramës!

Në 2025 Rama nuk mundet më të përdorë Berishën si gogol e si “1938” të tij. Ai mund të pretendojë se qeveria e tij është ku e ku me atë të 97, 21 janarit, Gërdecit, 26 majit etj por, kjo nuk është pikënisje për krahasim, nuk të nxjerr medoemos faqebardhë e është ulje steke për një vënd në NATO e sot pranë BE.

Pas kaq vitesh në pushtet, Rama duhet të krahasohet vetëm me Ramën. Pavarësisht tam-tameve e dekoreve të qeverisjes, sot Ramës po i pakësohet “grigja” sepse emigrimi masiv e mëndja e ngritur për të ikur janë dëshmi se ai dështoi të sillte shpresë e besim në vënd. I ka ngecur pushteti në dorë me Berishën përballë (Basha mbetet figurant) dhe këtë sistem zgjedhor por, koha po teston realisht edhe “brumin” demokratik të tij. Nëse fitues nga vota e lirë dhe gara e hapur, ai është në të drejtën e tij të bëjë edhe “Moisiun” vizionar në shkretëtirën sfilitëse drejt Brukselit të “premtuar” por, me kohën rrezikon të bëhet bajat, sidomos kur vjen në krye jo nga gara e hapur dhe vota e lirë.

Një jetë hipur “kalit”!

Sado fitues me garë të hapur e votë të lire, sado kryeministër puna-mbarë më pas, bëhesh bozë kur e tepron e nuk hap krahun në kohë. I pranishëm në politikë e pushtet prej viteve 90, Rama nuk përcjell më mesazhin e duhur me jetëgjatësinë politike të tij. E pakufizuar me letra ajo nxit autokracinë e modelin e drejtuesit të fortë e të përjetshëm. Kjo, në dëm të prurjeve e ambicjeve të reja, deri dëshirës për t’u marrë me politikë ndërkohë që demokracia ushqen besim e shpresë sepse presupozon stafetë e rotacion, qoftë përmes garës e votës së lirë ashtu edhe kufizimit me letra të mandateve aty lart.

Ndonse kasta “demokratike” përflet vazhdimisht monizmin, kur vjen puna tek koha e privilegjet majë “kalit”, ajo kalon çdo cak. E shtyn apo e siguron rehatia e privilegjeve e përfitimeve, klientelizmi e oligarkia, perëndimi që zgjedh stabilitetin e autokratëve lepe-peqe ndaj rotacionit e risisë, gjeopolitikat e 1913, mania për të bërë histori si psh. kush do jetë kryeministër ditën e futjes në BE etj, këtë vetëm “papët” e politikës e dinë por, sa kohë mbeten “kaluar”, nuk ua ndjen për ata poshtë.

Litarët mullar!

Realiteti dëshmon se kjo jetëgjatësi në pushtet nuk ushqehet nga përgjegjësia politike për t’i shërbyer qytetarit. Politika e pushteti nëpërkëmbi pronën private, bëri lesh e li atë publike, trajtoi si mallin e plakut pasurinë natyrore, krijoi pabarazi mes qytetarëve, hedh pafund gurë në lumë që qytetarit t’i shkojë jeta i zhytur deri në grykë etj.

Pas 2008, edhe vetë zgjedhjet janë katandisur në farsë e 2025 nuk ka pse bën përjashtim sa kohë ligji zgjedhor nuk rishikohet në themel e kalohet në referendum. Vota e lirë, gara e hapur e mundësia për të zgjedhur përtej “shiut” apo “breshërit” është A-ja e demokracisë, ndryshe, demokracia mbetet në letra dhe çdo përdëllim është demagogji.

Zullumi i tranzicionit ka bashkëautorësi. Sot problem nuk është më vetëm Berisha i opozitës gam-gam që përveçse mbushi moshën politike hasi më në fund edhe në “hundëleshin” e tij duke u damkosur non-grata pakthim. Tani që Berishës i ka dalë SPAK për zot, tani sfida kryesore qytetare e mediatike është Rama e qeverisja e tij. Mirëbesimi i tepruar nuk shpie kund dhe të keqen, nëse ndodh, nuk ka non-gratë që e zhbën.

Të gënjehesh me paratë e tua!

Rama duket sikur ka gjetur rehat me fitoret në “tavolinë” e kjo mbase i leverdis statukuoja, shpreson të jetë në atë karrike ditën e futjes në BE etj. Ky nuk do të ishte lajmi i shumëpritur për reformimin e ligjit zgjedhor. Bashkë me Berishën, nuk e pyetën qytetarin kur e “çarmatosën” duke futur duart në “shulin” e votës në 2008 dhe vijojnë e nëpërkëmbin dinjitetin e tij me lojra “luftash” zgjedhore e vota “manovre” çdo katër vjet.

Gjithshka në emër të qytetarit e me… paratë e tij sepse me ligje që i miratojnë po vetë janë ndarë edhe hiset e rradhës për fushatat absurde zgjedhore ku qytetari paguan për t’u gënjyer e intimiduar në fushatë nga politika që më pas përligj privilegjet e saj edhe për 4 vite më tej.

Ndezja e “motorrëve” zgjedhor(!) nga ana e PS me paratë e taksapaguesve, përjashtimi i partive të vogla, reja, pavarurve nga mbështetja financiare (njëlloj sikur në futboll kampioni të nisë sezonin e ri me pikë bonus qysh në start!) etj abuzime ligjore me Kodin Zgjedhor janë shprehje e vendosmërisë politike, pushtetit së pari, për të kontrolluar votën e proçesin zgjedhor.

Taksa qytetare nuk ka pse shkon për politikën, militantët e patronazhistët e fushatat e rrejshme e intimiduese të tyre. Rama e PS, që krekosen me numrat marramëndës të patronazhistëve e rekrutimin butaforik të anëtarëve të rinj (me ndikim në kohezionin social teksa nxitin parcelizimin në shoqëri), të parët duhet të rrinë larg “qeses” së publikut. Kuota e anëtarësisë del e tepron për fushata normale informuese, larg qasjeve “gala” si deri më sot, për të mos thënë që politikani idealist fut dorën edhe në xhepin e tij se është në politikë jo për përfitime por për të bërë histori. Vëndi nuk ka nevojë për shpenzime fushatash zgjedhore farsë por për më shumë shërbime publike, ngritje rrogash dhe kujdes dinjitoz social. Dhe kjo do të ishte fushatë e kaluar fushatës!

Kanë marrë kot!

Mjerisht, me karriken në emër të qytetarit por pa e pyetur atë, politika e pushteti po shtojnë gjithnjë privilegjet e fusin duar pa teklif në “xhepin” e tij, tjetërsojnë pasuri publike e natyrore, trashëgojnë “zanatin” e politikës tek pinjollët me nepotizmin sheshit si garanci për më tej, kuturisen në delire urbane e gjymtime natyrore (deri ndaj rrënojave antike që as “Korea e Veriut” nuk i preku) për të lënë gjurmë si faraonët, krijuan precedentin e shpërfilljes së tapisë kur pronën e të zotit ia dhanë më të “zotit”, bëjnë karagjozin me botën në kurriz të dinjitetit kombëtar, krekosen me dekorata e foto me botën për gjëra që ka merita populli, thonë “nuk keni parë gjë akoma”(!), bëjnë Zeusin e pandehin se servilët rrotull përfaqësojnë qytetarët mbarë, përflasin të shkuarën por e kopjojnë keq atë, tallen me të moshuarit duke përgojuar të kaluarën e shpërfillur punën e mundin e tyre, llapin për turizmin por po e katandisin shqiptarin të huaj në vëndin e tij etj zullume pafund që e kanë bërë qytetarin të pashpresë e me sytë nga jashtë. Se edhe Kuvëndin, që me “tapi” e ka qytetari, e kanë bërë folenë e karshillëkut që vret shpresë e besim çdo ditë.

Janë bërë qepaze dhe nuk është se nuk e dinë. Ndoshta nuk kanë gajle t’a paguajnë si çmim sa kohë gëzojnë ato privilegje e përfitime që gëzojnë, ndoshta nuk i lënë të tretë e interesa, deri okulte, të hapin udhë për ndryshim e emra të rinj etj, koha do tregojë.

Sheshi nxë turistë e qytetari!

Përveç sheshit, qytetari sot nuk ka më gjë në dorë. Qytetaria është në agoni sepse qytetarit të kapur nga rutina e mbijetesës, iu deformua vota, iu bë tabu referendumi e as bojkoti nuk ia vlen më se janë aq patronazhistë e servilë në “bordero” sa të mbushin ca kuti! Vetëm nëse politikanët e mbrapshtë i turren njëri-tjetrit si qëntë në kasaphanë, qoftë kur plas mes tyre apo se trazon fole “grenxash” SPAK, apo nëse hasin në “hundëleshin” në perëndim me nongrata më pas.

Por kur ceket fundi e koha kalon, qytetaria është në sprovë. Sheshi aty është, boll të mos shkohet pas atyre që janë pjesë e së shkuarës se tribunat krijohen e mbushen kollaj pastaj nga ata që halli i ka nxjerrë në shesh. Duhet të ndihemi ndaj atyre që nuk ua ndjen!

