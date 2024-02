TELEBINGO SHQIPTARE: Bingo kalon vlerën e 53 mijë eurove dhe fitohet në Tiranë, lista me fituesit

Për lojën “Rrota e Fatit” janë shperndar plot 430.000 lekë tek fituesit e përzgjedhur nga një javë me herët. Teksa janë do të jenë dhe 10 lojtarë të tjerë të cilët do t’ju buzeqesh fati javën e ardhshme. Fitimi i tyre do të startoi nga 30.000 lekë e më tepër si fitues të një shorti special.

Suprizat nuk kanë munguar në lojën telefonike për të cilën ashtu siç dhe u premtua u dhuruan të gjitha çmimet e mëdha. Detajet e të gjithë fituesëve vijojnë si më poshtë:

Telefonata e parë ka ndalur në qytetin e Ballshit ku zoti Tafil ka fituar 90.000 lekë dhe një Smart Tv dhuratë speciale. Loja ka vijuar më tej në Lushnje ku Tefiku menjëherë është qëlluar një nga çmimet e preferuara, ai i “100 sekonda në Spar”. Por jo vetëm kaq, fituesi i gëzohet dhe shumës së 30.000 lekëve dhe një Iphone. Ndersa në telefonatën e tretë Xhevahiri nga Fieri ka fituar 65.000 lekë dhe një Laptop. Kukësi është qyteti i radhës, Agimi, ka fituar vlerën 70.000 lekë dhe një Smart Tv. Migena nga Pogradeci duke besuar në zgjedhjet e saj ka arritur të siguroi 30.000 lekë, një Smart Tv dhe udhëtimin për Stamboll. Një udhëtim All Inclusive për 3 Ditë ku do të shkoj çift. Ferronja nga Rubiku gjithashtu ka fituar një tjetër çmim të madh. Këtë herë bëhet fjalë për Super Petën, loja që të dielën e ardhshme do ta sjell zonjën Ferronja në studio për të provuar shansin nga i cili ka probabilitetin të fitoi 1 deri në 15 milionë lekë Cash. Krahas këtij çmimi zonja gjithashtu ka fituar 60.000 lekë dhe Apple Watch. Me pas Melisa nga Shkodra ka rezultuar fituese me 65.000 lekë dhe një Smart Tv. Por telefonata e tetë ka rezervuar më shumë se shans për Jeton Stojkun nga Tirana i cili ka fituar jo vetëm çmimin e madh “Rroga Telebingo” dhe dhe udhëtimin në Romë. Çmimet e mëdha kanë shoqëruar dhe lojën e Bardhoshit nga Vlora që pati fatin të fitoi 50.000 lekë, Smart Tv 50” dhe “100 sekonda në Spar”, lojë gjatë se cilës do të mund të marr çfarë të dëshiroj në hipermarketin Spar për limitin e kohës prej 100 sekondash. Andrea Pema nga Shkodra gjithashtu ka luajtur me lojën telefonike dhe është shpallur fitues i 35.000 lekëve, një Laptop nga Atom Computer dhe udhëtimit në Amsterdam. Minutat e fundit kanë qëlluar me shans për zotin Qemal nga Tirana i cili fitoi 135.000 lekë dhe një tablet nga Atom Computer. Ramazani në Tiranë duke mbajtur zgjedhjet e tij fiton 70.000 lekë një PlayStation5 dhe udhëtimin në Paris.

E ndërsa ende nuk janë gjetur udhëtimi në Barcelonë dhe 2 Rroga TeleBingo, janë bërë 3 telefonata enkas për këto çmime pasi siç ishte premtuar në shortin e dashurisë do të dhuroheshin TË GJITHA.

Nga përzgjedhja rastesore udhëtimi në Barcelonë fitohet nga Arioli në Fier. Rroga TeleBingo 2 fitohet nga Ardmiri në Kukës dhe Rroga TeleBingo 3 fitohet nga Gëzimi në Tiranë.

Të gjithë fituesit e lojës telefonike do të mirëpriten pranë zyrave të TeleBingos për të tërhequr çmimet e fituara teksa fituesit e çmimeve të mëdha “Rroga TeleBingo” apo “Super Peta” do të paraqiten në studio Live të dielën e ardhshme, në datë 25 Shkurt.

Në Shortin e dashurisë SuperBingo ka kapur vlerën e mbi 53.000 Eurove dhe rastësia e goglave ka shpllur fitues të këtij çmimi qytetin e Tiranës. Biletat fituese kanë detajet si më posht:

602896354854– biletë e shitur në Tiranë tek vajzat e promocionit me adresë tek “15 katëshi”.

Shorti i goglave ka përzgjedhur edhe mijëra fitues te tjerë, nëpërmjet serisë me një linjë dhe dy linja. Konkretisht janë shpallur si fitues të serisë me një linjë edhe 52.957 lojtarë të tjerë, të cilët fitojnë nga Telebingo Shqiptare 60 lekë. Ndërsa fitues të serisë me dy linja janë shpallur 683 lojtarë, ku secili prej tyre siguron nga Telebingo shumën prej 2,685 lekësh. Numri i fatit për shortin e datës 18 Shkurt 2024 është shpallur numri 6 dhe të gjitha ata lojtar që kanë numrin e fatit 6 të shënuar në “Vërtetimin e Pagesës” fitojnë vlerën 250 lekë.

Znj. Orsiola Kajo nga Berati, ka tërhequr çekun me mbi 9000 Eurove si fituese e Bingos nga shorti i javës së kaluar, teksa të dielën e ardhshme dikush do të tërheqi mbi 50.000 Euro.

Gjithçka mund të ndodh me një biletë fati që ju kushton shumë pak, ndaj mos hezitoni. Kjo është TeleBingo Shqiptare, loja më popullore në vendin tonë.

Nr Kontakti: 0672078190 Web: telebingo.al Adresa: Rruga “Qamil Guranjaku”, Tiranë