Telenovela Mbappe drejt fundit, nisin negociatat e francezit për rinovimin te PSG

E ardhmja e Kylian Mbappé vazhdon të jetë një mister. Me kalimin e ditëve duket se vazhdimësia e tij te PSG po afrohet, edhe pse gjithçka është shumë e hapur. Destinacioni i preferuar i francezit do të ishte Real Madrid. Pavarësisht kësaj, trajneri i madrilenëve, Carlo Ancelotti, në një konferencë për shtyp e ka bërë të qartë se ekipi është 100% i mbyllur dhe për rrjedhojë nuk do të ketë më shtesa.

Kështu, është e vështirë të imagjinohet një largim për Mbappé në tregun aktual të transferimeve dhe kjo është arsyeja pse sulmuesi mund të negociojë edhe për të rinovuar kontratën e tij me PSG. Sipas informacioneve të ‘Sky Sports’, Kylian Mbappé është në negociata me PSG-në për të rinovuar kontratën e tij që përfundon në vitin 2024.

Sipas këtyre informacioneve, futbollisti francez do të kishte dy opsione: të vazhdojë kontratën edhe për një vit deri në vitin 2025 ose të bëjë një të re. kontratë me kushte dhe kushte të reja. Kështu, skuadra pariziene do të siguronte që ylli i skuadrës të mos largohej falas nga klubi. Padyshim që një javë e fundit e merkatos na pret shumë intensive me ‘telenovelën Mbappé’ më të gjallë se kurrë.