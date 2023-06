Temperatura deri në 28 gradë, parashikimi i motit për sot

Kthjellimet do të jenë mbizotëruese në pothuajse gjithë vendin tonë, ku intervalet e gjata me diell do të jenë më prezente në zonat e ulëta dhe vijën bregdetare.

Ndërsa, në pjesën e dytë të ditës do të kemi shtim gradulal të vranësirave në zonat Verilindore dhe Juglindore duke rrezikuar rrebeshe shiu afat-shkurtër.

Gjatë natës pritet përmirësim i kushteve të motit në të gjithë vendin.

Temperaturat e ajrit do të rriten lehtë në mëngjes por mesdita nuk do të sjellë ndryshim të tyre duke u luhatur nga 10°C deri në 28°C.

Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi 30 km/h nga drejtimi kryesisht Perëndimor duke sjellë në brigjet detare dallgëzim të ulët.

j.l./ dita