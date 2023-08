Tenistja Serena Williams bëhet përsëri nënë, sjell në jetë vajzën e dytë

Amerikania Serena Williams, fituese e njëzet e tre titujve Grand Slam, dhe bashkëshorti i saj, sipërmarrësi i teknologjisë Alexis Ohanian, njoftuan të martën lindjen e vajzës së tyre të dytë, të cilën e kanë quajtur Adira River. Tenistja 41 vjeçe, ngarkoi një video në rrjetin social TikTok, që tregon çiftin në shtëpi me vajzën e tyre të madhe, Alexis Olympia, 5 vjeç, duke përqafuar dhe puthur foshnjën, me një mbishkrim: “Mirë se erdhe, engjëlli im i vogël”.

Ohanian, 40 vjeç, ka postuar edhe foto të familjes së re me katër anëtarë në Instagram, duke thënë se nëna dhe vajza e vogël janë “të lumtura dhe të shëndetshme” dhe se nuk do ta harrojë kurrë momentin kur u prezantua me motrën e saj.

Tenistja dhe themeluesi i platformës Reddit, të cilët janë bashkë për gati një dekadë, u fejuan në vitin 2016 dhe vitin e ardhshëm patën Olimpia, pas së cilës zyrtarizuan bashkimin e tyre.

Këtë vit, në Met Gala-n e fundit në Nju Jork, atletja zbuloi se ishte në pritje të fëmijës së dytë.